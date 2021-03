Hoffenheim-Wolfsburg: le tacle horrible d'Otavio pour empêcher un but

Le Brésilien Paulo Otavio a effectué un tacle assez fou lors de la défaite de Wolfsburg à Hoffenheim (2-1), ce samedi lors de la 24e journée de Bundesliga.

N’est pas Fede Valverde qui veut. Si le milieu uruguayen s’était sacrifié avec "brio" lors de la finale de Supercoupe d’Espagne entre le Real et l’Atlético en janvier, Paulo Otavio n’a pas eu la même réussite ce samedi en Bundesliga.

De manière assez incompréhensible, le Brésilien de Wolfsburg a commis un tacle de boucher et par derrière dans les derniers instants de la défaite des Loups sur le terrain de Hoffenheim (2-1).

Déjà mené par les partenaires d’Andrej Kramaric et Ryan Sessegnon, Wolfsburg poussait pour égaliser. Sur un dernier corner, le gardien Koen Casteels est monté pour tenter de placer sa tête. En vain. Et Otavio s’est retrouvé à faucher Munas Dabbur qui filait au but en contre. Rouge logique...

Wolfsburg toujours bien placé pour le podium

Toujours troisième de Bundesliga après la 24e journée de la saison, Wolfsburg possède cinq longueur d’avance sur Leverkusen, cinquième et premier non qualifié pour la Ligue des champions (45 pts contre 40 pts). De son côté, Hoffenheim n’est que dixième malgré ce succès. Une situation au classement du championnat qui rend encore plus improbable le tacle fou de Paulo Otavio.

Difficile de trouver une raison à ce geste du milieu de 26 ans si ce n’est la différence particulière entre les deux équipes voire même la différence générale. Et dire que c’est le premier carton rouge reçu par Paulo Otavio en un peu plus de 100 matchs depuis son arrivée en Europe en 2017. Une première mémorable, à bien des égards… même si on ne comprend pas bien pourquoi.