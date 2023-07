"Je ne crois pas un mot de ce que tu dis, salut", une ex-gloire du Bayern allume Lucas Hernandez après son départ au PSG

Après quatre saisons au Bayern Munich, Lucas Hernandez a officiellement rejoint les rangs du PSG dimanche. A l’heure du bilan, certaines anciennes gloires du club bavarois n’ont pas épargné le défenseur français. C’est notamment le cas de Mehmet Scholl qui a repris le Français de volée après son message d’adieu posté sur les réseaux sociaux.

Clap de fin pour Lucas Hernandez au Bayern. Le défenseur français est arrivé en Allemagne à l’été 2019 en provenance de l’Atlético de Madrid. Une signature importante puisque le club bavarois avait déboursé 80 millions d’euros pour s’offrir le champion du monde 2018. Après quatre saisons, Lucas Hernandez (27 ans) a décidé de quitter l’Allemagne pour rejoindre le PSG, club avec lequel il s’est officiellement engagé dimanche. Montant du transfert 45 millions d’euros.

A l’heure de tourner la page, comme de nombreux joueurs, le frère de Théo Hernandez a posté un message d’adieu sur son compte Instagram. "Aujourd’hui, c’est avec le cœur lourd que je fais mes adieux au club. Après mûre réflexion, j’ai décidé de relever de nouveaux défis. (…) Ce club m’a fait grandir en tant que joueur et en tant que personne. Je suis fier d’avoir porté le maillot d’un des clubs les plus prestigieux au monde. Enfin je vous demande de respecter ma décision, même si les adieux sont toujours difficiles."

Matthaüs le tacle aussi

Il faut croire que ce torrent de bons sentiments (on a passé le passage sur remerciements) n’a pas convaincu certains anciens cadres du club allemand. "Je ne crois pas un mot de ce que tu dis, salut", lui a répondu Mehmet Scholl, légende du Bayern entre 1992 et 2007.

Si le gaucher a garni son palmarès en Bavière, notamment avec quatre Bundesliga et une Ligue des champions, il a aussi cumulé les pépins physiques qui l’ont régulièrement éloigné des terrains (il a manqué 65 matchs!) et empêché de s’imposer comme un élément indispensable de l’équipe. A Munich, on n’oublie pas non plus que le club l’a toujours soutenu durant ces périodes difficiles mais aussi lorsque le Français a eu des ennuis avec la justice espagnole. Au final, son départ ne laisse pas un grand vide pour tout le monde. "Si on fait le bilan, le rapport qualité-prix n’est pas satisfaisant" , tacle une autre légende, Lothar Matthaüs, sur Sky Sport. Il était peut-être vraiment temps que le gaucher quitte la Bavière.