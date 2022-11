Equipe de France: "je penserai très fort à lui", le message de Deschamps à Nkunku

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, a adressé un message de soutien à Christopher Nkunku après son forfait pour la Coupe du monde, mardi.

Les joueurs de l’équipe de France ont rejoint Doha sans Christopher Nkunku, mercredi soir. L’attaquant de Leipzig s’est blessé au genou gauche, mardi à l’entraînement et a dû renoncer à participer à la Coupe du monde à la veille du départ pour le Qatar. Il a quitté le groupe dans la nuit de mardi à mercredi pour rentrer chez ses parents en région parisienne. Le groupe avait une forte pensée pour lui au moment d’embarquer dans l’avion.

"On a pu voir son immense déception"

Depuis les airs, Didier Deschamps a adressé un message sympa à l’ancien joueur du PSG dans une vidéo mise en ligne sur le compte Twitter officiel de l’équipe de France. "Tout le monde pense bien sûr très fort à lui, confie le sélectionneur. On a pu voir son immense déception hier (mardi, ndlr). Ceux qui sont là ont le sourire et le privilège de faire ce vol pour aller à la Coupe du monde. Je sais très bien qu’il sera à fond derrière nous. Ça peut arriver malheureusement mais l’ensemble du groupe et moi le premier, je penserai très fort à lui."

Mercredi, Nkunku a diffusé un message sur les réseaux sociaux pour assurer de son soutien ses partenaires de l’équipe de France. "Hier (mardi, ndlr) soir, suite aux examens médicaux, j’ai dû quitter les Bleus et déclarer forfait pour la Coupe du monde, a-t-il rappelé. A présent, place au travail avec pour seul et unique objectif : revenir encore plus fort. Une pensée pour mon coéquipier Eduardo Camavinga, injustement pris pour cible. La Coupe du monde doit être un moment de communion et non de division. Merci à l’ensemble du staff et à mes coéquipiers pour leur soutien. Je serai votre premier supporter, rendez-nous fiers!"

Selon L’Equipe, la durée de son absence est estimée entre six et huit semaines. L’attaquant souffre d’une entorse au genou gauche et l’hypothèse d’une rupture des ligaments croisée serait, pour le moment, écartée.