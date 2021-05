Mercato : Camavinga "n'a pas encore pris sa décision", affirme le président de Rennes

Courtisé par de nombreuses écuries européennes, Eduardo Camavinga sera l'un des grands animateurs du mercato estival à venir. Sous contrat jusqu'en juin 2022, le milieu de 18 ans n'a pas encore pris sa décision, a confié le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck, à Ouest-France.

Il risque d'être l'un des dossiers chauds de cet été. Lié au Stade Rennais jusqu'en juin 2022, Eduardo Camavinga éveille l'intérêt de plusieurs grandes équipes européennes. À 18 ans, le milieu breton entrera dans sa dernière année de contrat l'an prochain. Une situation complexe qui peut pousser Rennes à écouter avec attention les offres à son sujet cet été.

Dans le viseur de plusieurs très gros clubs, Eduardo Camavinga ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Le quotidien local, Ouest-France, fait un point sur la situation de l'international français.

Le profil du milieu de 18 ans intéresserait le PSG et son directeur sportif, Leonardo. Ouest-France met en avant que la perspective de rejoindre le club parisien pourrait intéresser Eduardo Camavinga, qui resterait proche de sa famille.

Depuis de nombreux mois, le Real Madrid est aussi annoncé à ses trousses. Le club madrilène n'a jamais caché son intêret pour le Français mais l'agent du joueur, Jonathan Barnett, considère que toutes les options restent ouvertes. Dans la course à sa signature, Liverpool et le Bayern Munich sont aussi évoqués comme des prétendants sérieux.

Le président de Rennes n'exclut pas une prolongation

Toutefois, l'hypothèse de voir Eduardo Camavinga continuer l'aventure à Rennes n'est pas à exclure. Le milieu de 18 ans effectue une saison moins aboutie que sa première sous le maillot rennais et pourrait être tenté de poursuivre son développement sous la houlette de Bruno Genesio.

Interrogé par Ouest-France, le président du club breton, Nicolas Holveck, n'écarte pas cette possibilité de le voir prolonger et indique qu'aucune décision n'a encore été prise par Eduardo Camavinga à l'heure actuelle.

"On n’a pas du tout renoncé à le faire, malgré l’intérêt des grands clubs. Eduardo est concentré sur sa fin de saison, et quand il dit qu’il n’a pas pris sa décision et qu’il la prendra avec sa famille, il faut le croire, on le connaît, c’est tout sauf un menteur."