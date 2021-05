Mercato: l’agent de Camavinga a reçu plusieurs offres de "grands clubs"

Jonathan Barnett, agent d’Eduardo Camavinga, assure avoir reçu plusieurs offres pour le milieu de terrain du Stade Rennais, en fin de contrat en 2022 et courtisé pour un départ cet été.

Eduardo Camavinga (18 ans) sera l’une des attractions du mercato. A un an de la fin de son contrat avec Rennes, le milieu de terrain suscite toujours l’intérêt de grosses écuries européennes, malgré une saison en demi-teinte.

Il n’a toujours pas prolongé avec son club formateur, reste évasif sur le sujet, tout en rappelant régulièrement son attachement pour la région et les Rouge et Noir. Mais la tentation d’un départ pourrait prendre le dessus sur celle de la fidélité. Son agent, Jonathan Barnett, avec qui il collabore depuis janvier, assure que les offres ne manquent pas.

"Croyez-moi, nous avons beaucoup d'offres pour cette année, et des bonnes offres, a-t-il confié à plateformes de vidéos, SNTV . Je veux dire de grands, grands clubs. Il est assez bon (pour jouer pour un club de la Ligue des champions). Mais nous ne voulons précipiter personne. Je suis un vieil homme et j’ai également appris beaucoup de leçons de football. Il y a le bon moment pour passer à autre chose et jouer à des matchs est la chose la plus importante à son âge."

Un an de plus à Rennes?

Désigné agent le plus puissant du monde en 2020, Barnett laisse tout de même planer le doute sur l’international français (3 sélections, 1 but). "Jouer dans un bon club est agréable et un bon apprentissage pour lui, poursuit-il. C'est peut-être cette année où il veut faire une autre année (à Rennes). Il doit parler à sa famille, à son père. Nous allons tous nous asseoir et décider. Nous parlerons également avec Rennes et déciderons. Il n'y a pas de précipitation pour lui."

Le PSG discuterait avec Rennes

Longtemps courtisé par le Real Madrid, Camavinga serait également sur les tablettes du PSG. Selon L'Equipe, Leonardo, directeur sportif parisien, se serait même entretenu à ce sujet avec son ancien partenaire, Florian Maurice, directeur sportif rennais. Le montant d’un éventuel transfert ne se négocierait plus aux alentours des 60 millions d’euros comme espéré l’an passé. Mais Rennes ne bradera évidemment pas sa pépite en cas de départ. Le Bayern Munich, également sur les rangs, ne souhaiterait pas débourser plus de 25 millions d’euros pour le natif de Miconje (Angola).

En attendant, son représentant s’échine à rappeler le pedigree de son protégé. "Il est probablement le meilleur jeune joueur du monde, estime le Britannique, qui représente également Gareth Bale. Il vient d'avoir 18 ans, il y a environ trois ou quatre semaines (le 10 novembre). Il est donc plus jeune que tous les autres. Il a déjà été international français, a marqué un but pour la France, même s’il n’est pas un buteur. C’est un talent incroyable. Il pourrait jouer dans n'importe quelle équipe du monde. Il sera toujours un grand talent à 19 ans. Ce n’est pas si vieux que vous savez, 19 ans."