Championship: Un jeune fan de QPR ovationné par son stade après l'annonce de sa guérison d’un cancer

Ce lundi soir, Felix Martineau, 8 ans, a profité de la mi-temps de la rencontre face à Bournemouth (0-1) pour annoncer au stade la fin de son cancer. Plein d’émotion, le jeune fan des Queens Park Rangers a reçu l’ovation du Kiyan Prince Foundation Stadium.

Bournemouth a pris la tête du Championship ce lundi face à QPR, mais c’est une action se déroulant à la mi-temps qui a marqué la soirée. Felix Martineau, fan londonien âgé de 8 ans, a fait irruption sur la pelouse du Kiyan Prince Foundation Stadium à la pause en compagnie de sa sœur pour faire une annonce particulière qui a redonné le sourire à tout le stade.

Les deux enfants se sont approchés du micro et ont énergiquement fait sonner une cloche, sans dire un mot. Les spectacteurs ont alors compris le message: le jeune supporter a remporté son combat contre la leucémie qu’il menait depuis trois ans. Aussitôt l’ovation du stade lancée, Felix a pris sa sœur dans ses bras pour une séquence de grande émotion.

Pour la petite histoire, les Queens Park Rangers n’ont pas su renverser la situation en seconde période et se sont inclinés (1-0). Mais l’essentiel était sûrement ailleurs pour tous les fans des Hoops présents à Londres ce lundi soir.

Il a appris sa guérison au stade

Selon le Sun, le garçon avait appris cette bonne nouvelle lors d’une visite dans son stade. Ilias Chair, milieu de terrain de QPR et joueur favori du jeune fan, lui avait également fait une surprise en l’appelant personnellement. Si le milieu marocain s’est blessé ce lundi et pourrait manquer plusieurs matchs voire la CAN avec sa sélection, le jeune Felix Martineau va pouvoir l’admirer encore de longues années.