Derby County: le nouveau propriétaire confirme le rachat du club

Relégué en troisième division après une saison difficile en Championship, Derby County a été racheté par Chris Kirchner, qui commencera à financer le club la semaine prochaine.

Derby County a trouvé un repreneur. Après une saison galère conclue par une descente en troisième division, le club de Wayne Rooney est racheté par Chris Kirchner, le patron de Slync.io, un logiciel informatique. Ce dernier a annoncé la nouvelle sur Twitter.

"J'ai eu beaucoup de chance et je n'oublierai jamais la chance que j'ai eue. J'ai eu l'occasion de réaliser beaucoup de mes rêves et même beaucoup de choses au-delà de mes rêves. Aujourd'hui est un jour que je n'oublierai jamais. C'est avec humilité et enthousiasme que je vous annonce que nous avons échangé des contrats avec Quantuma et que je serai le prochain propriétaire du Derby County Football Club. Ces contrats sont conditionnés par la vente du stade et de quelques petits éléments. Je ne prévois pas de problèmes pour achever le reste du processus dans les prochains jours."

Un accord a été trouvé avec la Ligue

Un accord confirmé par Quantuma, qui ajoute que la vente devrait être finalisée le 31 mai. "Les coadministrateurs peuvent confirmer que dans la période intermédiaire entre l'échange et la finalisation, le financement du club est assuré par M. Kirchner, afin de démontrer son engagement continu à assurer l'avenir à long terme du club", explique un porte-parole, dans des propos relayés par le Telegraph.

Chris Kirchner a ajouté qu'il commencera à financer le club la semaine prochaine. "L'accord d'adhésion avec l'EFL est accepté, nous avons déposé un dossier auprès de la FA pour reconnaître le transfert et mon équipe avance maintenant dans le processus de reconstruction de ce club emblématique. Merci à beaucoup d'entre vous pour vos mots gentils et votre soutien tout au long de ce processus. Demain est le premier jour d'un nouveau voyage ensemble et je ne peux pas être plus excité d'être un Ram", a souligné le futur propriétaire du club, qui n'a pas oublié la "période traumatisante" vécue par Derby County cette saison.

Officiellement relégué en troisième division le 18 avril dernier, le club avait été sanctionné d’une pénalité de 21 points en début de saison, en raison de ses problèmes financiers. Derby County évoluait depuis 2009 dans l’antichambre de la Premier League. Il va retrouver la troisième division pour la première fois depuis 1986, avec l'obligation de renflouer ses caisses afin d'assurer sa survie.