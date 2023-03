Chrono arrêté, hors-jeu, règle "anti Dibu Martinez"... les lois du foot que l'IFAB pourrait vite décider de changer

L'International Football Association Board tiendra samedi à Londres son L'Assemblée générale annuelle de l'International Football Association Board se déroulera samedi à Londres en Angleterre. L'instance chargée de faire évoluer les règles du football va notamment se pencher sur plusieurs changements potentiels dont celui du temps de jeu effectif.

La Coupe du monde 2022 au Qatar a semble-t-il donné des idées à l'International Football Association Board. L'organe charge de faire évoluer les règles du football va étudier samedi plusieurs changements potentiels lors de son Assemblée générale ce samedi à Londres.

Des changements qui n'interviendraient pas avant 2024. Selon les rélévéations du média espagnol Marca, les membres de l'IFAB vont en particulier statuer sur le temps de jeu effectif des rencontres.

Vers un arrêt du chrono pendant les matchs

Si la Fifa a tenté de conserver environ 90 minutes jouées pendant le Mondial, l'instance présidée par Gianni Infantino l'a fait en rallongeant le temps additionnel à la fin de chaque période. Afin de se rapprocher au maximum d'un temps de jeu effectif maximal, l'IFAB pourait donc décider d'arrêter le chrono pendant les matchs à l'image de ce qu'il se fait par exemple dans le rugby où l'arbitre central décide de l'arrêt du temps.

Dans la même optique de maximiser le temps de jeu des matchs, les célébrations de but pourraient automatiquement être prises en compte au moment d'établir le temps additionnel. Cela permetrait ainsi de réduire les temps morts en poussant les joueurs à ne pas célébrer pendant trop longtemps afin de gagner de précieuses secondes ou pour casser le rythme.

Le hors-jeu plus favorable aux attaquants?

Parmi les autres sujets qui reviennent régulièrement lors des réunions de l'IFAB, la question du hors-jeu devrait à nouveau ête débattue ce samedi dans la capitale anglaise. Cette fois, l'idée serait de donner l'avantage à l'attaque afin de favoriser le spectacle avec plus de buts accordés. Comme le rappelle le quotidien espagnol, Arsène Wenger fait partie des personnes en faveur d'une évolution de la règle du hors-jeu.

Le directeur du développement du football de la FIFA, et également membre de l'IFAB depuis 2021, souhaite en effet qu’un joueur ne soit plus signalé hors-jeu si une partie de son corps avec laquelle il peut marquer est toujours alignée sur le dernier défenseur.

Cette idée de l'ancien coach français d'Arsenal a déjà fait l'objet de tests lors des matchs des U18 de Serie A et de Serie B la saison passée en Italie.

Une possible règle "anti-Dibu Martinez" sur les penalties

En France, certains se sont émus que le troisième but de l'Argentine lors de la finale contre les Bleus au Mondial 2022 n'ait pas été refusé. Pourtant, en appliquant à la lettre le règlement actuel, l'arbitre central aurait dû invalider le but argentin à cause de la présence de remplaçants sur la pelouse au moment du but (sans avoir d'impact sur l'action). L'IFAB pourrait donc faire évoluer son règlement vers plus de souplesse en précisant que si ces joueurs présents sur la pelouse n'interfèrent pas avec l'action,le but doit être validé.

La récente finale perdue par l'équipe de France paraît avoir été source de changement pour les règles du foot. Parmi les autres sujets à l'ordre du jour de la réunion de l'IFAB, les officiels pourraient bien décider d'interdire aux gardiens de déconcentrer leur adversaire sur la ligne de but, notamment lors des tirs au but. Le comportement d'Emiliano Martinez sur les penalties de Kylian Mbappé et les tirs au but des Français, à savoir ses grands gestes sur sa ligne, risque bien de ne plus être autorisé à l'avenir.