CAN 2022: les clubs refusent de libérer leurs internationaux avant le 3 janvier

Dans une lettre adressée à la FIFA et à la CAF ce jeudi, le Forum des ligues mondiales, qui représente notamment les principales ligues européennes, indique que les clubs ne libéreront pas leurs internationaux africains avant le 3 janvier. Soit six jours avant le début de la CAN 2021.

À un peu plus de deux semaines du début de la Coupe d’Afrique des nations 2021 (9 janvier au 6 février 2022), le bras de fer entre les clubs européens et la compétition continentale, inscrite au calendrier FIFA, continue. Nouvel épisode dans ce dossier qui dure depuis de longues semaines, la lettre écrite par le Forum des ligues mondiales (WLF) et révélée ce jeudi.

Dans ce document co-adressé au secrétaire général adjoint de la FIFA, Mattias Grafström, et au secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, l’organisation qui représente plus de 40 ligues professionnelles – dont la France, l’Allemagne, l’Angleterre, l’Espagne ou l’Italie – indique à la FIFA et à la Confédération africaine de football (CAF) que les joueurs ne seront pas libérés pour participer à la CAN avant le 3 janvier.

Ce délai correspond peu ou prou à ce qui avait été annoncé par l’instance dirigeante concernant le Mondial 2022 au Qatar, où les internationaux devront être libérés seulement une semaine avant le début du tournoi. Au grand dam de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus.

Toute sanction contre les clubs considérée comme "abusive, nulle et non avenue"

Selon les règlements de la FIFA, les clubs doivent laisser leurs joueurs à disposition 13 jours avant le début de la compétition, soit le 27 décembre au plus tard. La WLF juge toutefois cette date "déraisonnable et disproportionnée" pour les clubs et les joueurs impactés.

Elle assure avoir écrit déjà par deux fois à la FIFA et à la CAF le mois dernier, sans recevoir de réponse. Et indique en conséquence estimer que toute sanction pour ne pas avoir libéré de joueurs serait "abusive, nulle et non avenue". "En conséquence, afin d’atténuer l’impact des décisions prises sur la CAN, nous considérons que la libération des joueurs commencera le 3 janvier pour les clubs et les joueurs ayant des matches avant cette date", indique dans sa lettre le secrétaire général de la WLF, Jérôme Perlemuter.

Si une libération des joueurs au 3 janvier n’impacterait que relativement peu les joueurs évoluant en France, si ce n’est pour les 16es de finale de la Coupe de France (2-3 janvier), cela constituerait en revanche une bonne nouvelle pour la Premier League. En comptant le Boxing Day (prévu le 26 décembre et à suivre sur RMC Sport), trois journées de Championnat anglais sont au programme lors de la période des fêtes, jusqu’au 3 janvier.