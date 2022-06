Mercato: Haaland, Lacazette, Kamara... Les transferts bouclés avant l'ouverture du marché

Alors que le marché des transferts ouvre officiellement ses portes ce vendredi pour la Ligue 1 et la Premier League, plusieurs mouvements d'importance ont d'ores et déjà été annoncés, à l'image de celui d'Erling Haaland vers Manchester City.

Ce vendredi 10 juin marque officiellement le top départ du mercato 2022 pour la Ligue 1 et la Premier League. Si les voisins allemands, espagnols et italiens devront encore patienter un peu (jusqu'au 1er juillet prochain), plusieurs gros noms ont d'ores et déjà fait leurs valises et paraphé leurs contrats (ou au moins trouvé un accord) avec leurs nouveaux clubs.

Haaland à City, un transfert XXL

Le plus retentissant d'entre tous est probablement celui d'Erling Haaland. Début mai, Manchester City officialisait un "accord de principe" avant signature définitive avec l'attaquant de Dortmund. Une annonce tonitruante pour l'un des joueurs les plus courtisés de la planète. Les champions d'Angleterre ont déboursé 75 millions d'euros pour s'offrir le Norvégien, soit le montant de sa clause libératoire. Celle-ci a d'ailleurs été réévaluée à 150 millions d'euros et sera activable au bout de deux saisons avec les Skyblues. Lors de l'exercice 2021-2022, le "Cyborg" a inscrit 29 buts en 30 matchs.

De son côté, Dortmund a mis la main sur le remplaçant d'Haaland, et il s'agit de l'international allemand Karim Adeyemi. Le joueur de 20 ans qui vient de Salzbourg, comme le Norvégien avant lui, va rejoindre le club de la Ruhr au 1er juillet contre un chèque de 30 millions d'euros.

Diego Carlos et Kamara, deux anciens de Ligue 1 à Villa

Si City a été le plus réactif pour arracher Haaland aux autres grosses écuries européennes, un autre club anglais s'est activé avant même l'ouverture du mercato : Aston Villa. Le 14e du dernier exercice a entériné le transfert de Diego Carlos, en provenance de Séville, contre 31 millions d'euros.

L'ancien pensionnaire de Ligue 1, à Nantes (2016 à 2019), n'est pas le seul à rejoindre l'Angleterre : le milieu de terrain défensif de l'OM, Boubacar Kamara, s'est mis d'accord avec les Villans pour un contrat estimé à 70 millions d'euros sur cinq ans. Il était en fin de contrat avec le club phocéen. Prêté lors du mercato d'hiver, Philippe Coutinho va définitivement poser ses valises auprès de Steven Gerrard (contre 20 millions d'euros).

Rüdiger, Lacazette, Mazraoui... la chasse aux joueurs libres

Alors qu'il vient tout juste de soulever la 14e Ligue des champions de son histoire, le Real Madrid a su anticiper l'ouverture du mercato pour s'attacher les services de l'international allemand Antonio Rüdiger. Le défenseur de 29 ans, en fin de contrat avec les Blues de Chelsea, s'est mis d'accord avec le club merengue.

En Allemagne, le Bayern a été le plus prompt pour attirer Noussair Mazraoui dans ses filets. Le latéral droit marocain, en fin de contrat avec l'Ajax, s'est engagé pour quatre saisons avec le club bavarois. Du côté de l'OL, Alexandre Lacazette a officialisé, jeudi, son retour au bercail. À 31 ans, le "général" lyonnais veut relever le défi de remettre le club lyonnais à sa place en Europe. Il s'est engagé jusqu'en 2025.

Parmi les autres joueurs libres, d'autres gros noms vont également changer d'air. C'est le cas notamment d'Ivan Perisic, rapatrié à Tottenham par Antonio Conte, de Randal Kolo Muani, qui va découvrir la Ligue des champions avec l'Eintracht Francfort, ou de l'international italien Lorenzo Insigne qui, à 31 ans, va découvrir le championnat américain à Toronto.