Bâle-OM: "Injuste, arbitraire et discriminatoire", Sampaoli dénonce la fermeture du parcage des supporters marseillais

Au micro de RMC Sport, Jorge Sampaoli a déploré la fermeture du parcage visiteurs jeudi à l’occasion du 8e de finale retour d’Europa League Conference entre Bâle et l’OM.



Jorge Sampaoli ne digère pas la décision des autorités suisses de fermer le parcage visiteurs du Parc Saint-Jacques, jeudi en 8e de finale retour d’Europa Conference League (18h45 sur RMC Sport 1). Au micro de RMC Sport, le coach marseillais a estimé que cette mesure était "injuste".

>> Bâle-OM: toutes les infos en direct

"Ce n’est pas égalitaire. Eux ont joué chez nous avec leurs supporters et nous on ne peut pas avoir les nôtres ici en Suisse. Je trouve ça terriblement injuste, c’est même arbitraire et discriminatoire. Tout le groupe de joueurs et tout le staff, alors qu’on dispute cette coupe d’Europe avec ambition, on regrette de ne pas pouvoir compter sur eux."

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour suivre l'Europa Conference League

Kolasinac: "C'est vraiment honteux"

En conférence de presse, Sead Kolasinac était sur la même longueur d’ondes. "Pour moi, c'est vraiment honteux. Nos supporters sont très importants pour nous et pour le club. C'est honteux, mais c'est comme ça. Demain, on voudra gagner le match pour eux", a clamé le latéral gauche marseillais.

Vendredi dernier, la police suisse a décidé de fermer le parcage visiteurs en raison des débordements qui avaient eu lieu près du Vélodrome en marge du match aller, même si le FC Bâle s’est dit prêt à ouvrir d’autres secteurs du Parc Saint-Jacques pour accueillir les fans marseillais.

Ce mercredi, le directeur de la communication de l’OM, Jacques Cardoze, a déconseillé aux supporters de l’OM de se rendre à Bâle. "Il faut être raisonnable en la matière, a indiqué le dirigeant marseillais sur BFM Marseille Provence. Nous ne conseillons pas à nos supporters de s'y rendre. Tout est fait pour que ça se passe mal, pardon de le dire comme ça."