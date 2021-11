OM: Kamara "toujours en réflexion" pour son avenir

Boubacar Kamara s'est présenté ce mardi face à la presse à la veille du match de l'OM à Nantes lors de la 16e journée de Ligue 1. Le milieu marseillais a confirmé avoir digéré son transfert avorté lors du mercato estival mais n'a pas encore décidé de prolonger ou de quitter l'OM dans les prochains mois.

Absent de la conférence de presse avant le match contre Troyes, Boubacar Kamara a tenu à éclaircir la situation. Le milieu de l’OM a assuré que son club était prévenu. Une fois cette question réglée, le minot a abordé la question de son avenir. Libre en juin prochain, il refuse encore de prolonger et s’en est expliqué ce mardi à la veille du déplacement de Marseille à Nantes lors de la 16e journée de Ligue 1.

"Ce sont mes représentants qui gèrent tout, les offres reçues ou pas. Ce que comportent les offres, c'est confidentiel donc ce n’est pas à moi de m’exprimer sur les tenants, le contrat ou pas. Mes représentants gèrent tout cela, a répondu le milieu de 22 ans face à la presse. Je n'ai qu'une chose à faire, c’est me concentrer sur le terrain et être le plus efficace possible pour remplir nos objectifs."

Kamara veut "gagner des titres"

Libre à la fin de saison, Boubacar Kamara pourrait décider de tourner brusquement la principale page de sa carrière. Arrivé à l’OM vers l'âge de cinq ans, le milieu y a effectué toute sa formation et n’a pas connu d’autre club professionnel. Cadre de l’équipe entraînée par Jorge Sampaoli, son départ porterait un rude coup au groupe phocéen. Mais pour le moment, rien n’est acté.

"Ce dont j'ai envie surtout c'est de continuer à travailler et continuer à progresser, gagner des titres et travailler dans de bonnes conditions, a estimé le membre de l’équipe de France Espoirs. Tout ce qui est lié par rapport aux contrats mes représentants gèrent. Je vous le dirai, quand j’aurais pris ma décision, Je serai le premier à venir."

Kamara "toujours en réflexion"

Enfant du club marseillais, Boubacar Kamara est passé tout près d’un départ à la fin du mercato estival. Poussé vers la sortie, notamment afin de renflouer les caisses et de boucler d’autres renforts, le milieu de 22 ans a même eu l’impression qu’on a voulu lui forcer la main: "Cet été, c'est passé. Cela a été un peu dur d'avoir l'impression de ne pas avoir eu le choix. Mais voilà c’est du passé, j’ai vite tourné la page. C'était les deux derniers jours (du mercato) et surtout ce n'est pas arrivé qu'à moi. C'est passé."

Le passé pourrait rapidement devenir le présent pour Boubacar Kamara et l’OM. Dans un peu plus d’un mois, le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier 2022. A cette date, le milieu sera libre de signer un pré-contrat avec le club de son choix. A moins que d’ici-là, une prolongation soit signée avec Marseille.