OM-Nice: les compos, avec Payet de retour

Pour le choc de la 29e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille accueille l’OGC Nice, ce dimanche (20h45), avec le retour de Dimitri Payet.

La place de dauphin de Ligue 1 est en jeu dans ce choc de la 29e journée. Avant de se rencontrer dans un Vélodrome attendu incandescent, ce dimanche (20h45), l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice sont les deux premiers poursuivants du Paris Saint-Germain en Ligue 1, avec le même nombre de points: 50. En cas de victoire, l’un des deux clubs du Sud pourrait donc s’envoler au classement et reléguer l’autre hors des places qualificatives pour la Ligue des champions.

Pour cette rencontre de la plus haute importance, les Phocéens pourront compter sur le retour de Dimitri Payet, qui avait manqué les deux derniers matchs à cause d’une blessure musculaire. Un renfort de poids, puisque le Réunionnais est le meilleur buteur (9 buts) et passeur (8 passes) de son club cette saison en championnat. À nouveau titulaire, il relègue Amine Harit, qui l’avait remplacé avec succès à Bâle (1-2) sur le banc.

Dante suspendu

En attaque, Payet sera accompagné par Gerson et Cengiz Ünder, avec Arkadiusz Milik placé en pointe, tandis que Cédric Bakambu sera remplaçant. Derrière, toujours pas de trace d’Alvaro Gonzalez, en froid avec ses dirigeants.

Côté Nice, une absence de poids est à déplorer: celle du capitaine Dante, suspendu pour le match du soir. Le défenseur central laisse sa place sur le terrain à Pablo Rosario, habituel milieu défensif redescendant d’un cran pour dépanner, et son brassard au gardien, Walter Benitez. Le duo d’attaque habituel est lui par contre bien présent, puisqu’Andy Delort accompagnera Amine Gouiri.

La composition de l’OM : Lopez - Saliba, Caleta-Car, Kamara - Guendouzi, Gerson, Payet, Rongier, Gueye - Milik, Ünder.

La composition de Nice : Benitez - Lotomba, Todibo, Rosario, Bard - Stengs, Lemina, Schneiderlin, Thuram - Delort, Gouiri.