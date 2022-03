OM: le groupe pour le déplacement à Bâle sans Alvaro ni Payet

Ce jeudi (à 18h45), l’Olympique de Marseille tentera de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conference, en battant Bâle. Vainqueurs 2-1 au match aller, les Marseillais devront composer sans Dimitri Payet, suspendu pour l’occasion.

Comme le Stade Rennais, l’Olympique de Marseille tentera de se qualifier pour les quarts de finale de l'Europa Conference League. En gagnant 2-1 le match aller contre Bâle au Vélodrome, les Phocéens ont accompli la première partie du travail. De plus, les troupes de Jorge Sampaoli ont engrangé de la confiance, avec cette large victoire en championnat contre Brest (1-4), le week-end dernier.

>> Abonnez-vous à RMC Sport et suivez en direct l'Europa Conference League

Pour assurer la qualification, c’est un groupe composé de 21 joueurs sur lequel pourra compter le technicien argentin. Suspendu pour cette rencontre, l’absence de Dimitri Payet est un gros coup dur pour le deuxième de Ligue 1. Les hommes en forme Cengiz Ünder, Boubacar Kamara et Gerson sont présents pour ce match, qui s'annonce piégeux pour les Marseillais.

Alvaro absent

Comme le week-end dernier, Alvaro Gonzalez n’est pas présent dans le groupe alors qu'il n'est pas blessé. Il est de plus en plus clair que le défenseur espagnol n’est pas dans les plans de Sampaoli. Titulaire indiscutable durant ses deux premières années en France, le joueur de 32 ans compte six apparitions en Ligue 1 cette saison.

Poussé vers la sortie en janvier dernier, l’ancien de Villarreal dénonçait auprès de Marca, un manque de respect de la part de son club: "Si je ne joue pas, je ne peux pas être bien. Je ne traverse pas mon meilleur moment (…) J’ai tout fait pour que tout le monde puisse être inscrit. À partir d ce moment-là, ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible." Depuis ces propos, la situation d’Alvaro ne s’est pas vraiment arrangée. Sa dernière apparition remonte au 24 février, face à Qarabag.