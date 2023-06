Comment Messi explique sa fin de saison ratée au PSG

Dans un entretien accordé à BeIN Sport en forme de bilan de son aventure parisienne, Lionel Messi est revenu sur sa fin de saison en demi-teinte au PSG et sur les sifflets des ultras parisiens à son encontre. En guise d'explication à ses prestations, l'Argentin rappelle la programmation inédite de la Coupe du monde.

Une coupure qui n'a pas fait que du bien. La Coupe du monde 2022 a pesé lourd dans les têtes et dans les jambes cette saison: c'est l'une des explications avancées par Lionel Messi pour analyser ses prestations en demi-teinte lors de la deuxième partie de saison du PSG. Sacré champion du monde avec l'Argentine en décembre, l'ancien joueur du Barça a essuyé une bronca du public parisien lors de son dernier match, signe de la déception qu'il a inspirée.

"Evidemment j'ai 35 ans, je ne suis plus le joueur d'il y a quelques années à Barcelone. Mais comme je l'ai dit, la première année (à Paris) a été très difficile pour moi pour plusieurs raisons. Mais cette saison, je me suis senti beaucoup mieux, plus à l'aise", justifie Lionel Messi dans un entretien accordé à BeIN Sport diffusé ce samedi.

"Ce n'est pas non plus une excuse mais..."

L'Argentin précise ensuite l'impact d'une coupure telle que la Coupe du monde, placée pour la première fois l'hiver pour mieux gérer l'acclimatation à la météo du Qatar: "Le Mondial a beaucoup joué. Le fait qu'il soit programmé au milieu de la saison... ce fut une année très spéciale pour tout le monde. Comme nous, certains sont rentrés plus tard que d'autres, certains ont aussi pris des vacances au milieu, d'autres se sont blessés. Cela a beaucoup joué sur notre saison, ça a changé nos plans de jeu, comme les blessures de certains joueurs très importants, celle de Neymar notamment."

"Une Coupe du monde conditionne beaucoup de choses, notamment la saison qu'on a eue. Ce n'est pas non plus une excuse parce que beaucoup ont joué le Mondial, admet-il. Mais je pense que de manière générale, le niveau du championnat ou de la Ligue des champions a été impacté par ce Mondial. Victoire ou pas, chacun est revenu changé, pour différentes raisons."