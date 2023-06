PSG: Messi reconnait une "cassure" avec les supporters parisiens... mais la juge "anecdotique"

Dans un entretien à BeIN Sports, qui sera diffusé ce samedi, Lionel Messi est revenu sur sa relation avec les supporters du PSG. L'Argentin reconnaît qu'il y a eu une "cassure" avec une partie du public mais assure qu'elle restera "anecdotique".

Le 1er juillet prochain, l'aventure entre Lionel Messi et le PSG prendra définitivement et officiellement fin au terme de deux saisons de hauts... et de bas. Dans un entretien à BeIN Sports, qui sera diffusé en intégralité ce samedi, le champion du monde argentin est notamment revenu sur sa relation avec les supporters parisiens.

Arrivé libre en provenance du FC Barcelone à l'été 2021, Lionel Messi avait été accueilli en héros par les supporters. L'idylle n'a néanmoins pas été de longue durée. "Au début c'était super, j'ai reçu beaucoup d'encouragements comme je l'ai souvent dit, mais après les gens ont commencé à me traiter différemment, une partie du public de Paris, a lâché le septuple Ballon d'or. La majorité, elle, m'a bien traité comme au début."

"C'est leur manière de faire"

Le 3 juin dernier, pour son dernier match avec le PSG, Lionel Messi a été sifflé au Parc des Princes, synonyme de point final de son passage à Paris. Le champion du monde avait déjà été sifflé à plusieurs reprises au cours de la saison, notamment dans la foulée de l'élimination en Ligue des champions.

"Il y a eu une cassure avec une bonne partie du public parisien, a admis Lionel Messi. Bien sûr ce n'était pas mon intention, rien de plus. Mais ce sont des choses qui se sont déjà passées avec Mbappé et Neymar aussi, c'est leur manière de faire. Mais bon, je garde le souvenir de tous ces gens qui m'ont soutenu, comme ça l'a été au début. Rien de plus, ça reste anecdotique."

Lionel Messi a désormais rendez-vous avec la MLS et l'Inter Miami, la franchise de David Beckham avec laquelle il s'est engagé. La "Pulga" pourrait effectuer ses débuts avec sa nouvelle équipe le 21 juillet dans le cadre de la Leagues Cup, une compétition nord-américaine organisée conjointement par la MLS et la Fédération du Mexique de football.