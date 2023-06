PSG: la nouvelle réponse de Neymar aux critiques sur son train de vie

Dans une interview au site Bandsports, Neymar a répondu aux nombreuses critiques dont il fait l’objet notamment sur son train de vie.

S’il est éloigné des terrains depuis février en raison d’une nouvelle blessure à la cheville, Neymar (31 ans) cristallise toujours les critiques des supporters du PSG. Certains d’entre eux se sont même rendus devant chez lui en mai pour l’inviter à quitter le club. L’attaquant brésilien y a répondu auprès du média Bandsport en marge d’une vente caritative de son institut pour venir en aide à 3.000 enfants de Praia-Grande-SP.

"C'est ma vie personnelle et je fais ce que je veux"

"Je n'ai jamais fui aucune accusation, lance-t-il. Plutôt l'inverse. Je frappais toujours ma poitrine et disais 'tu peux me charger'. Je connais mon talent, je sais ce que je peux faire. Le football n'est pas individuel. Si c'était individuel j'aurais déjà atteint tous mes objectifs, mais ce n'est pas le cas. De toute évidence, la charge est très élevée à cause de mon nom. Aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Parfois, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de critiques parce que c'est ma vie personnelle et je fais ce que je veux. Sur le terrain, vous pouvez parler librement. "

Il rêve d'un retour à Santos

Arrivé en 2017, l’ancien joueur du Barça pourrait quitter Paris cet été. Les dirigeants lui cherchent une porte de sortie et le joueur serait, cette fois, disposé à quitter la capitale. Dans son interview à Bandsport, il a d’ailleurs évoqué son avenir à plus long terme et davantage sous la forme d’un rêve: celui de revenir un jour à Santos, son club formateur, comme il l’avait déjà exprimé il y a quelques semaines.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Rothen s’engage : Luis Enrique va-t-il réussir à relancer Neymar ? – 21/06 18:52

"La vie d'un footballeur est très dynamique, explique-t-il. Parfois tu es à un endroit et puis ça change Evidemment je rêve de rejouer au Brésil, je rêve de rejouer pour Santos. J'espère que cela pourra arriver un jour. Le football est une boîte à surprises." En attendant, son nom est davantage cité en Premier League ou en Arabie saoudite. Certains médias agitent aussi les rumeurs d’un potentiel retour au Barça même si Xavi a récemment fermé la porte à cette éventualité.