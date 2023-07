PSG: au lendemain de l'annonce de son départ, Galtier s'exprime dans un communiqué

Dans un communiqué publié sur le site du PSG, Christophe Galtier remercie le club parisien au lendemain de l’officialisation de son départ, saluant notamment Nasser Al-Khelaïfi et son "soutien indéfectible permanent".

Un an après son arrivée sur le banc parisien, Christophe Galtier n’est plus l’entraîneur du PSG. Le coach a salué une dernière fois son ancienne direction, malgré un bilan décevant et une sortie par la petite porte, puisqu'il est en plus empêtré dans des ennuis judiciaires. "À l’heure où vient de se tourner - et de s’ouvrir - une nouvelle page pour le PSG, je voulais dire 'merci' à l’issue de cette saison si intense", écrit-il dans un communiqué.

"Merci au président Nasser Al-Khelaïfi pour son soutien indéfectible permanent, notamment dans les moments les plus difficiles"

"Merci à 'mes' joueurs tout d’abord, qui ont été magnifiques d’engagement pour aller chercher ce onzième titre historique, poursuit-il. Merci à la direction sportive et à mon équipe technique pour leur soutien. Merci à l’équipe derrière l’équipe (intendance et organisation), si indispensable et dévouée. Merci au département médical, si précieux. Et surtout merci au président Nasser Al-Khelaïfi pour son soutien indéfectible permanent, notamment dans les moments les plus difficiles".

Enfin, il termine son message en souhaitant du positif à son ancien club, et au nouveau coach, présenté ce mercredi devant la presse: "Je souhaite sincèrement au PSG de vivre une saison intense et pleine d’émotions et bonne chance à Luis Enrique". Son départ a pour rappel été suivi par ceux de ses adjoints Thierry Oleksiak et Joao Sacramento. Le PSG peut définitivement tourner la page.