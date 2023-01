PSG: Comment Christophe Galtier remobilise ses troupes avant la coupe de France

Dans une mauvaise passe depuis le début du mois (deux défaites en Ligue 1, contre Lens et Rennes), le PSG n'a pas le droit à l'erreur en Coupe de France face à la modeste équipe de Pays de Cassel.

Depuis la fin de la Coupe du monde le Paris Saint-Germain a connu ses deux premières défaites en championnat. A chaque fois à l’extérieur, contre Lens puis Rennes. Sur le terrain certains joueurs n’ont pas donné le sentiment d’avoir tout fait pour que ça se passe mieux et au-delà des résultats, c’est en partie ce qui a irrité le staff.

Sans décréter l’état d’urgence, Christophe Galtier a fait passer le message à ses joueurs comme il l'a confié en conférence de presse. Lors d’entretiens individuels notamment. Samedi dernier, devant son groupe, dans le vestiaire du centre d’entrainement, le champion de France 2021 a souhaité remobiliser tout le monde.

Il a notamment pointé du doigt l’investissement insuffisant de ses joueurs depuis le retour du mondial. Un discours qui s’impose tant le PSG peut, semble-t-il, faire beaucoup mieux. Le manque de courses, les lacunes techniques et le déficit d’engagement étaient criants contre Rennes par exemple.

Neymar s'est senti visé

Cependant chez certains cadres du vestiaire, il va de soi que Paris peut rendre de meilleures copies et la prise de conscience a déjà eu lieu après ces deux revers à loin du Parc. Les prochaines semaines permettront de le mesurer. D’autres, comme Neymar se sont sentis visés par ce qu’ils ont pu considérer comme des reproches. Le Brésilien se sait particulièrement attendu.

Christophe Galtier annonçait en conférence de presse qu’il comptait aligner la meilleure équipe possible ce lundi soir en 16e de finale contre les amateurs de Pays de Cassel. Ça devrait être le cas à quelques exceptions près. Lionel Messi au repos, c’est Hugo Ekitike qui devrait débuter avec Kylian Mbappé et Neymar. En défense Nuno Mendes pourrait faire son retour dans le 11. Marquinhos devrait être associé à Sergio Ramos. Une fois de plus la défense très perméable des champions du monde sera particulièrement scrutée. Christophe Galtier espère pouvoir remettre un peu concurrence dans un secteur fragilisé. Presnel Kimpembe devrait réintégrer les séances collectives "dans 8 ou 10 jours" d’après l’ancien technicien stéphanois. Le défenseur français est optimiste et espère même être dans le groupe qui va affronter le Bayern Munich le 14 février prochain.