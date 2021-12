PSG: Quartararo a "hâte" de donner le coup d’envoi fictif de la rencontre face à Nice

Devenu en octobre dernier le premier français à être sacré champion du monde de MotoGP, Fabio Quartararo donnera ce mercredi (à 21h) le coup d’envoi fictif de la rencontre entre le PSG et l’OGC Nice au Parc des Princes. Sur le site du club parisien, le Français évoque sa "hâte d’y être".

Pour la rencontre de ce mercredi entre le PSG et l’OGC Nice (à 21h), le Parc des Princes accueillera un invité de marque. À savoir, le pilote de MotoGP Fabio Quartararo qui est devenu, en octobre dernier, le premier français à être sacré champion du monde dans cette compétition.

Sur le site du club parisien, le Français, qui donnera le coup d’envoi fictif du match, a affiché son bonheur de pouvoir participer à cet évènement: "C’est exceptionnel, franchement. C’est vraiment super cool, et ça va me permettre de rencontrer des personnes que j’adore. Ça fait assez longtemps que je n’ai pas eu l’opportunité de voir un match dans de telles conditions et donc j’ai vraiment hâte d’y être."

L’occasion est encore plus particulière puisque le gagnant du Ballon d’or 2021, Lionel Messi, présentera son trophée au public du leader de Ligue 1, tout comme Gianluigi Donnarumma, qui a remporté le trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien de l’année.

Quartararo remercie le président du PSG

Durant l’entretien, le champion du monde de MotoGP a tenu à délivrer un message de remerciement au président du PSG Nasser Al-Khelaïfi pour lui avoir permis de fouler la pelouse du Parc des Princes: "J’ai pu envoyer un message à Nasser Al-Khelaïfi pour le remercier (…) Ça va être une belle journée. Mais je n’arriverai pas en moto sur la pelouse ! Que les jardiniers se rassurent."

Le pilote est également revenu sur sa dernière expérience dans le stade du PSG, lors d’un match de Ligue des champions il y a quelques temps: "J’ai eu la chance d’être invité au Parc pour assister à la rencontre entre le PSG et Galatasaray en Champions League il y a deux ans. Une super soirée avec un joli 5-0". À voir si le Français portera autant chance aux Parisiens face aux Niçois de Christophe Galtier.