MotoGP (GP d’Algarve): chute et abandon de Quartararo, Bagnaia intouchable

Déjà sacré champion du monde, Fabio Quartararo a abandonné ce dimanche lors du GP d’Algarve après une chute dans le final. Parti en pole position, Fransceco Bagnaia a remporté une victoire éclatante lors de la course portugaise malgré le drapeau rouge déployé à deux tours de l’arrivée en raison d’un gros crash.

Fabio Quartararo est prévenu, il n’aura plus le moindre répit en MotoGP. Sacré champion du monde il y a deux semaines, le Français a connu une course difficile ce dimanche lors du GP d’Algarve sur le circuit de Portimão au Portugal.

Septième sur la grille de départ, "El Diablo" n’a jamais été capable de se mêler à la lutte pour le podium. Et alors qu’une chance pour le top 5 se profilait dans le final, le Niçois de 22 ans a chuté à cinq tours de l’arrivée. Avec cet abandon, Fabio Quartararo ne marquera pas de points pour la première fois de la saison.

Bagnaia intouchable, belle course pour Zarco

Heureusement pour Fabio Quartararo, le titre mondial est déjà joué et il a emporté. Sinon, le Français de l’écurie Yamaha aurait peut-être eu un peu de soucis à se faire tant Francesco Bagnaia affiche une forme éblouissante.

Intenable depuis le mois de septembre, et même s’il n’a pas toujours gagné, l’Italien a encore dominé cette course de la tête et des épaules. Parti en pole position, le deuxième du classement général n’a jamais été inquiété et a remporté une victoire tranquille ce dimanche au Portugal devant Joan Mir et Jack Miller. Un succès qui offre le titre constructeur à l’écurie Ducati.

Dans un final assez fou et marqué par l’énorme chute du local Miguel Oliveira et de l’Espagnol Iker Lecuona, c’est finalement Johann Zarco qui a tiré son épingle du jeu. Les commissaires ont déployé le drapeau rouge à deux tours de l’arrivée après la chute du portugais et figé le classement. Une bonne nouvelle pour l’autre pilote tricolore engagé en MotoGP.

Avec ce top 5, le membre du Team Pramac s’est assuré de finir la saison avec le titre de meilleur pilote indépendant. Un joli coup double pour le clan tricolore après le sacre de Fabio Quartararo.

Les deux Français auront à cœur de célébrer leur réussite lors de la dernière course de l’année, dimanche prochain, au GP de Valence. L’occasion de bien finir avant de préparer la campagne 2022.