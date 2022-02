PSG: terrible stat pour Pochettino, qui reste sur trois échecs en compétition officielle

Éliminé dès les huitièmes de finale de la Coupe de France avec le PSG, lundi, le coach Mauricio Pochettino s’est offert un échec de plus à Paris. Le troisième d’affilée, après avoir laissé échapper la dernière Ligue 1 et le Trophée des champions.

A son arrivée dans la capitale, il avait rapidement réclamé du temps. Du temps pour mettre en place ses idées, les faire accepter aux joueurs, et que la mayonnaise prenne. Force est de constater que, un an et un mois après son arrivée, Mauricio Pochettino n’en a plus vraiment. Le 30e entraineur du Paris Saint-Germain, le 6e sous QSI, ne parvient toujours pas à faire décoller son équipe pourtant saisissante sur le papier.

Et s’est pris les pieds dans le tapis, une nouvelle fois, lundi en huitième de finale de Coupe de France face à Nice (0-0, 6-5 t.a.b.). Les critiques n’en finissent plus de pleuvoir sur son style pratiqué, et le niveau de jeu proposé par son effectif star. Normalement taillé pour archi-dominer dans toutes les compétitions, en France au moins.

Galtier, ce bourreau

Un constat que le coach argentin peine pourtant à rendre valable depuis sa signature le 2 janvier 2021. Puisque, la Coupe de France 2021 mise de côté, Pochettino aura été battu dans toutes les compétitions dans lesquelles il a été engagé, dont les trois dernières. Le titre 2020-21 perdu en Ligue 1 face à des Lillois encore aux mains de Christophe Galtier, le Trophée des champions laissé échapper face à ces mêmes Dogues – cette fois coachés par Jocelyn Gourvennec.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour voir PSG-Real Madrid et les plus belles affiches de la Ligue des champions

Et désormais la Coupe, à nouveau battu par son meilleur ennemi Galtier. Cela commence à faire beaucoup pour le technicien sud-américain, engagé à Paris pour remplir l’armoire à trophées, plus que pour la vider. Il sera peut-être pardonné s’il parvient toutefois à ramener à la maison le seul trophée qui manque au club parisien. Mais il faudra déjà surmonter dans deux semaines l’obstacle Real Madrid, en huitième de finale (aller le 15 février, retour le 9 mars, à suivre sur RMC Sport), avant de se remettre à rêver un peu à Paris.