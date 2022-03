Real-PSG: "Il y a une pandémie de boulard au PSG", tacle Larqué

Consultant pour Rothen s'enflamme sur RMC, Jean-Michel Larqué a fustigé l'attitude des joueurs du PSG, éliminés ce mercredi par le Real Madrid (3-1) à l'issue du huitième de finale retour de Ligue des champions.

La fin de saison s'annonce longue pour le PSG. Balayé dès les huitièmes de finale de Ligue des champions par le Real Madrid, le club parisien s'est surtout écroulé après l'heure de jeu au Bernabeu. Si Kylian Mbappé avait ouvert le score en première période, Karim Benzema a inscrit un triplé pour qualifier son équipe.

"Ils ont joué contre une équipe moyenne"

Voilà qui constitue une nouvelle grande déception en Europe par le PSG, renversé alors que le match semblait être maîtrisé avant l'égalisation. Elle fut fatale, tant les attitudes des deux équipes ont changé ensuite. "En parlant des attitudes, entre la manifestation de joie du but de Kylian Mbappé, magnifique au passage, et celle de Karim Benzema lors de l'égalisation, il y a toute la différence. On a eu la pandémie de Covid mais au PSG, c'est la pandémie du boulard, a déploré Jean-Michel Larqué lors de Rothen s'enflamme ce jeudi. Ils ont joué pendant deux heures 30 contre une équipe moyenne du Real Madrid. Ils ont joué 30 minutes sur les deux rencontres."

En pressant Gianluigi Donnarumma (61e), Karim Benzema a redonné espoir à son équipe, avant d'inscrire deux autres buts pour achever un PSG qui avait changé de visage. "Le PSG n'est pas éliminé par une équipe stratosphérique mais une formation moyenne. Cela m'est arrivé aussi. J'avais fait profil bas après le 1-0 au Parc des Princes parce que j'avais l'impression d'être à contre-courant. Qui a dit qu'on était à peine au milieu du chemin? Et que ça allait être compliqué au retour, s'est interrogé Larqué. Tout le monde pensait que le PSG était qualifié. Il n'y a aucune humilité."

Malgré un mercato XXL, le PSG ne parviendra pas encore cette année à atteindre son objectif européen. "Faute ou non, sur le premier but, quand Donnarumma a le ballon dans les pieds, Karim Benzema est à 15 mètres, a noté Larqué. Il avait le temps de contrôler et de faire la passe. Il a pris le temps en pensant qu'il allait faire une petite passe latérale. Il y a des montagnes de choses à dire. Le PSG invente des choses incroyables. Comment peut-on mettre en concurrence deux gardiens de but de niveau international? Ils en ont perdu deux."