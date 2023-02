FIFA The Best: Mbappé, Benzema et Messi finalistes pour le trophée du meilleur joueur

Les Français Kylian Mbappé et Karim Benzema ainsi que le champion du monde argentin Lionel Messi ont été désignés finalistes du trophée FIFA-The Best.

Ils étaient 14, ils ne sont plus que trois. Deux Français et un Argentin sont en lice pour le Trophée FIFA-The Best du meilleur joueur. Sacré champion du monde pour la première fois avec l’Argentine le 18 décembre à Doha, l’attaquant du PSG est le favori pour la victoire finale le 27 février, lors des The Best Football Awards. La Pulga a déjà remporté six fois ce trophée, dont le tenant est le Polonais Robert Lewandowski.

Un sixième trophée pour Messi?

Lionel Messi aura face à lui son partenaire à Paris et adversaire en finale de Coupe du monde avec l'équipe de France Kylian Mbappé (24 ans). Le buteur du PSG, auteur d’un triplé en finale et meilleur buteur du Mondial (8 buts), a des solides arguments même si la défaite le 18 décembre pourrait lui être fatale. Troisième finaliste, Karim Benzema était forfait avec les Bleus au Qatar mais il a pour lui une année 2022 stratosphérique avec le Real Madrid, un club qu’il a porté jusqu’au titre en Ligue des champions. Une année couronnée par un premier Ballon d’or.

Pour rappel, les vainqueurs sont désignés par un vote des sélectionneurs de chaque pays, des capitaines d'équipe nationale, des journalistes (un par pays) et des internautes sur le site FIFA.com. Pour chaque trophée, les votants doivent soumettre et classer trois noms par ordre de mérite décroissant (cinq points pour le 1er, trois points pour le 2e, un point pour le 3e).