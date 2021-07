Copa America: Chilavert dénonce le favoritisme pour le Brésil

José Luis Chilavert, ancien gardien légendaire du Paraguay, supportera l’Argentine en finale de la Copa America face au Brésil, dimanche. Il accuse la fédération sud-américain d’être corrompue et de favoriser une victoire de la Seleçao.

José Luis Chilavert (55 ans) lâche ses coups. L’ancien gardien mythique du Paraguay - connu pour ses arrêts spectaculaires et ses nombreux coup francs marqués - a dénoncé une Copa America truquée et organisée de telle sorte que le Brésil triomphe. Dans une interview sur une radio argentine (Radio Continental), il a accusé la Conembol (confédération sud-américaine) d’être corrompue en la surnommant "Corrupbol".

Sans surprise, il supportera donc l’Argentine, dimanche, lors de la finale de rêve face au Brésil. "L'équipe de Messi et ses coéquipiers doivent être prêts à battre l'équipe brésilienne, Neymar, le VAR et l'arbitre", a-t-il énuméré en référence à l’aide supposée apportée au Brésil, qui a récupéré l’organisation de la compétition après les retraits de la Colombie et de l’Argentine.

"En cas de doute, ils favoriseront l'hôte"

"J'aimerais que Messi s'échappe trois ou quatre fois et puisse marquer trois ou quatre buts, a-t-il ajouté. En cas de doute, ils favoriseront l'hôte. Le génie de Messi et de ses coéquipiers... Ils doivent jouer à mille pour cent."

Messi n’est pas le seul joueur argentin qui trouve grâce à ses yeux. Chilavert apprécie beaucoup le gardien Emiliano Martinez, auteur de trois arrêts lors de la séance de tirs au but face à la Colombie (1-1, 3 tab 2). "C'est un gardien fantastique, confie-t-il. Il remplit toutes les conditions. Il peut postuler dans un championnat compétitif comme celui anglais. J'aime que certains personnages attirent l’attention comme ce qu'il a fait avant les tirs au but (le gardien a branché chacun des tireurs adverses, ndlr). Cela montre qu’il faut avoir la personnalité, être fort psychologiquement et avoir la condition technique."