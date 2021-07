Copa America: Messi a fini la demi-finale avec la cheville en sang

Passeur décisif sur l’ouverture du score de son équipe, Lionel Messi a aussi terminé la demi-finale de Copa America entre l’Argentine et la Colombie (1-1, 3 tab 2) avec la cheville gauche en sang, mardi.

La deuxième demi-finale de Copa America entre l’Argentine et la Colombie a donné lieu à un match épique, mardi soir. Les Argentins en sont sortis vainqueurs aux tirs au but après une séance où le gardien Emiliano Martinez a repoussé trois frappes adverses (1-1, 3 tab 2). Avant cela, il s’était déjà passé beaucoup de choses avec de nombreuses occasions, deux situations litigieuses et un engagement musclé des deux équipes.

La semelle de Frank Fabra sur Lionel Messi © AFP

La cheville gauche en sang de Messi © AFP

Lionel Messi en a fait les frais puisqu’il a reçu un traitement de faveur musclé d’un joueur en particulier: Frank Fabra. L’arrière gauche argentin a d’abord été averti après un tacle mal maitrisé sur Messi à la 55e minute de jeu. Il a frôlé le carton rouge quelques minutes plus tard (58e) en assénant une semelle sur la cheville gauche de Messi, laissant une trace bien visible de son intervention. La chaussette de la star argentine s’est en effet colorée de rouge. Fabra s’est aussitôt excusé et Messi a terminé la rencontre avec sa cheville gauche en sang.

Fabra s’excuse et demande le maillot de Messi!

L’histoire entre les deux joueurs ne s’est pas arrêtée là puisque Fabra, qui évolue à Boca Juniors, a profité de ce moment d’échange avec Messi pour lui demander son maillot, après lui avoir présenté ses excuses. Cela n'a peut-être pas fait rire le FC Barcelone, qui essaie toujours de prolonger sa star, actuellement libre depuis la fin de son contrat le 30 juin dernier.

Passeur décisif sur l’ouverture du score argentine, Messi a aussi transformé son tir au but en force. Il a désormais rendez-vous en finale face au Brésil, dimanche, pour remporter enfin un premier titre avec sa sélection. Il défiera Neymar, son ami et ancien coéquipier au Barça qui lui avait donné rendez-vous.

Retrouvailles avec Neymar

"Nous sommes tous les deux en finale, je sais que Ney l'a dit, d'une part, parce que nous sommes amis mais aussi parce qu’il voulait que je sois là. Ce sera sûrement très équilibré et compliqué. Nous sommes très excités, nous avons atteint le premier objectif qui était la finale, pour jouer tous les matchs, et maintenant nous sommes plus excités que jamais pour décrocher cette Coupe."