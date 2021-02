Coronavirus: après la Youth League, l’UEFA renonce aux Euros U19

Les championnats d'Europe de football U19, masculin et féminin, ont été annulés par l’UEFA en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.

Après avoir renoncé à l’organisation de l’Euro U17 et de la Youth League, l’équivalent de la Ligue des champions pour les moins de 19 ans, l’UEFA a décidé d’annuler les championnats d’Europe U19, masculin et féminin en raison de la pandémie de Covid-19."

Pour arriver à cette décision, le Comité exécutif de l’UEFA a tenu compte des grandes difficultés que poseraient les restrictions gouvernementales en vigueur actuellement lors des déplacements des équipes et de l’organisation des minitournois. Les associations membres de l’UEFA ont été consultées et soutiennent cette décision. Bien qu’il soit regrettable qu’aucune compétition junior ne puisse avoir lieu cette saison, la santé et la sécurité des jeunes athlètes doivent primer, étant donné les circonstances actuelles", peut-on lire dans un communiqué relayé par la Fédération française de football (FFF).

La Youth League annulée... juste avant son commencement

Une semaine plus tôt, c’est donc la Youth League qui était elle aussi passée à la trappe, à quelques jours de son lancement, en raison d’une crise sanitaire persistante. L'instance de gouvernance du football en Europe avait décidé l'an passé de repousser le coup d'envoi de la compétition, en espérant que les effets de la pandémie de nouveau coronavirus Covid-19 s'atténueraient d'ici-là. Ce ne fut pas le cas.

"Le comité exécutif de l'UEFA a souligné qu'il n'y avait aucune possibilité pour décaler de nouveau le début de la compétition et que la santé et la sécurité des jeunes joueurs doivent être considérées comme une priorité absolue", a affirmé l'UEFA le 17 février.

Côté français, les équipes de jeunes du Paris SG, de l'Olympique lyonnais, du Stade rennais et d'Angers étaient engagées dans l'édition 2020/21. La voie dite de la Ligue des champions, réservée aux équipes de jeunes des clubs professionnels engagés dans la prestigieuse compétition européenne, devait débuter les 2 et 3 mars.