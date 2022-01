CAN 2022: le coup de gueule lunaire de Roger Milla à propos des pays du Maghreb

A deux jours du coup d'envoi de la CAN 2022, organisée au Cameroun, Roger Milla s'en est pris violemment aux pays du Maghreb, notamment le Maroc et l'Egypte, qui ne doivent pas "mettre le bordel" en Afrique.

Une prise de parole absolument lunaire. A deux jours du début de la Coupe d'Afrique des nations, organisée au Cameroun, Roger Milla a fait une sortie qui n'a pas fini de faire parler. Dans une interview à TV5 monde, l'ancien attaquant des Lions indomptables a vivement critiqué les pays du Maghreb.

"Les pays maghrébins, ce sont eux qui mettent toujours le bordel. C'est eux qui mettent toujours le désordre, je suis désolé. Je vais leur dire ici en tant que leur frère, que ce soit le Maroc, l’Egypte ou autre, que ce n’est pas normal. S’ils ne sont pas Africains, qu’ils aillent jouer pour l’Europe, pour l’Asie ou bien pour d'autres, mais qu’ils ne viennent pas mettre le bordel dans le continent africain, a indiqué un Roger Milla, passablement agacé. Ils ont toujours évolué sur le continent africain. Et nous les avons d’ailleurs acceptés, donc je ne vois pas pour quelle raison aujourd’hui, ils continuent à mal parler des autres pays et de l’Afrique, ce n’est pas normal."

De nombreuses pressions extérieures

Des propos qui interviennent au plus mauvais moment, alors que l'édition 2022 connaît de nombreuses pressions extérieures depuis quelques mois. Et qui font référence aux coulisses, avec certains pays qui ont poussé pour le retrait de l'organisation au Cameroun ou pour un report. Déjà reportée d'un an à cause de la crise sanitaire, cette CAN a subi des tentatives de déstabilisation, entre report et délocalisation supposée du tournoi. Une situation qui a semé le doute dans l'esprit de nombreux supporters. D'autant plus que la Confédération africaine de football a dû faire face aux menaces des clubs européens et de la FIFA.

Il y a quelques jours, Patrice Motsepe, le président de la CAF, s'était rendu au Cameroun et avait tué tout suspens en affirmant le maintien de la compétition. Le coup d'envoi de la 33e édition de la CAN sera donné ce dimanche à Yaoundé, avec le match entre le Cameroun et le Burkina Faso (17 heures).