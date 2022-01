CAN 2022: les Tunisiens n’ont même pas pu se doucher après le match contre la Gambie

Mohamed Drager, arrière droit de la Tunisie, a dénoncé des problèmes dans l'organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en soulignant l’état de délabrement de certaines installations.

La Tunisie s’est qualifiée en tremblant pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Les Aigles de Carthage se sont inclinés lors de leur dernière rencontre de phase de poule contre la Gambie (1-0), jeudi, parvenant tout de même à figurer parmi les quatre meilleurs troisièmes. Ils défieront le Nigeria au prochain tour d’une compétition compliquée pour eux.

A l’issue de la rencontre, l’arrière droit tunisien Mohamed Drager (25 ans) a fustigé l’organisation et l’état délabré de certaines installations, notamment celles du stade Limbe où s’est déroulée la rencontre.

"Il n’y a pas d’eau dans les vestiaires"

"Cette CAN? Je préfère ne pas parler des conditions, a déclaré le joueur de Nottingham Forest (D2 anglaise) sur les ondes de la station tunisienne Radio Mosaïque. A titre d’exemple, il n’y a pas d’eau dans les vestiaires, on est sorti sans prendre nos douches après ce match face à la Gambie."

Ce n’est pas la première critique émise sur la compétition. De nombreuses pelouses apparaissent très détériorées et participent à gâcher le niveau de jeu globalement décevant depuis le début. Djamel Belmadi, sélectionneur de l’Algérie, s’en était offusqué. "On va jouer après le match entre la Sierra Leone et la Côte d’Ivoire, sur une pelouse qui à la base n’est pas top, avait pesté le technicien. Je ne dis pas qu’elle est catastrophique, mais pas d’un niveau permettant une fluidité totale et ce qu’on espère des grands tournois comme une Coupe d’Afrique."

L’aventure des Fennecs, tenants du titre, s’est finalement arrêtée en phase de poule à la surprise générale. Pour la Tunisie, elle se poursuivra dans un autre stade (à Garoua) dimanche face aux Nigérians, très convaincants depuis le début de la CAN.