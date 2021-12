CAN: sélectionné par le Maroc, Ez Abde au coeur d'un imbroglio avec Barcelone

Selon la presse espagnole, Ez Abde aimerait finalement rester à Barcelone en janvier prochain, alors que l'ailier de 20 ans a été convoqué par le Maroc pour disputer la prochaine Coupe d'Afrique des nations. La Fédération marocaine aimerait garder son talent, convoité par l'Espagne.

C'est un conflit qui s'installe. Présent dans la liste du Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations, Ez Adbe pourrait manquer finalement la compétition. Sélectionné par Vahid Halilhodzic, l'ailier de 20 ans du FC Barcelone aimerait rester en Catalogne, pour continuer sa progression selon le journaliste Gerard Romero.

La presse espagnole indiquait ces derniers jours que la Fédération espagnole a fait comprendre au joueur que le staff de Luis Enrique le suivrait de près. Originaire du Maroc, Ez Adbe est arrivé à 11 ans en Espagne, où il a été formé et se sent bien. Le joueur aurait entamé les démarches pour obtenir la nationalité espagnole, qui devrait lui être attribuée en début d'année prochaine. En clair, il aura bientôt la possibilité de jouer avec la Roja.

Xavi lui fait confiance

Sport indique néanmoins que la Fédération marocaine ne souhaite pas laisser filer sonn jeune talent (20 ans), qui n'a pas encore porté le maillot marocain chez les A. Il peut donc encore changer de nationalité sportive. "Je lui ai parlé deux fois et il est impatient de jouer avec nous, assurait pourtant ce samedi Vahid Halilhodzic à propos d'Abde. Il est très fier à l'idée de jouer pour le Maroc. Nous allons parler aux personnes en charge de son équipe, le président et le directeur sportif car ils ne peuvent pas vous interdire de jouer lorsque vous êtes éligible. On va essayer de trouver un accord amical, d'expliquer les choses et de trouver une solution acceptable pour tout le monde."

Depuis l'arrivée de Xavi, Ez Abde s'est installé sur l'aile gauche du Barça, enchaînant les cinq derniers matchs du championnat comme titulaire. Formé à Hercules, il a signé l'été dernier pour jouer avec l'équipe réserve du Barça, avant de saisir sa chance. Le joueur négocierait avec sa Fédération pour rester à Barcelone, où il aimerait poursuivre sur sa belle dynamique. La sélection marocaine semble aussi compter sur Abde. La liste définitive de Vahid Halilhodzic sera communiquée le 30 décembre.