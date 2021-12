Benzema de retour chez les Bleus, Messi au PSG, France-Suisse… Les moments chocs du foot en 2021

L’année 2021 touche à sa fin et a connu de nombreux rebondissements du côté de la planète foot. En équipe de France, le retour de Karim Benzema a surpris mais cela n’a pas suffi à éviter une douloureuse défaite à l’Euro contre la Suisse. Autres chocs mondiaux, l’annonce du départ de Lionel Messi de Barcelone et sa signature au PSG pendant le mercato estival ou l'effrayante crise de la Super League.

Le retour de Benzema chez les Bleus

Après un début d’année 2021 assez classique et surtout marqué par les performances du PSG en Ligue des champions face à Barcelone, au Bayern ou à Manchester City, l’un des premiers événements qui a marqué la France du football est le retour de Karim Benzema chez les Bleus. Privé de la sélection depuis 2015 après son implication dans le scandale de la sex-tape, le buteur du Real a fait son retour à Clairefontaine. Malgré quelques bruissements dans la presse, la présence de Karim Benzema dans la liste des 26 joueurs retenus par Didier Deschamps pour l’Euro a fait l’effet d’une bombe. Aussi bien les détracteurs du Madrilène que ses fans, tout le monde est resté coi après cette nouvelle que certains supporters tricolores réclamaient depuis des années.

"On se rappelle du long feuilleton et du nombre d’années entre sa dernière sélection et son retour. Surtout à un moment où personne ne s’y attendait à part le sélectionneur et certainement Karim, a confié Sébastien Piocelle dans l’After Foot sur RMC. […] Comme beaucoup beaucoup de supporters français ou de Karim Benzema, personne ne s’attendait à ce retour."

Un France-Suisse traumatisant

Privé de l’Euro 2016 à domicile, Karim Benzema avait raté le périple des Bleus jusqu’en finale contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. Ambitieux cette année et renforcé par l’attaquant star du Real, le groupe tricolore n’a pourtant pas passé les huitièmes de finales de l’Euro.

Malgré un bijou d’enchaînement de "KB19" et deux buts d’avance à dix minutes de la fin du match, l’équipe de France a pris la porte face à la Suisse (3-3, 5 tab à 4). Pire, c’est un tir au but raté par le chouchou du public français, Kylian Mbappé, qui a coûté cher aux Bleus.

Une défaite traumatisante qui a mis fin aux rêves d’un fabuleux doublé comme en 1998-2000. Mais pas de quoi inquiéter le sélectionneur Didier Deschamps. Encore moins après la belle victoire en Ligue des nations à l’automne.

"Non 2021, ce n'est pas raté. On n'a pas atteint un objectif important. On a été éliminés prématurément de cet Euro. Je reste factuel, même si on a eu du temps à digérer, on a eu dix minutes d'égarement, a estimé le sélectionneur sur RMC début décembre. Le haut niveau ne pardonne pas. Même ce match-là, est considéré comme un nul. Pour moi il a plus le goût d'une défaite que d'un nul."

Messi quitte le Barça et signe au PSG

Inimaginable, impensable… et pourtant. Proche de prolonger avec le Barça, son club de toujours, Lionel Messi a finalement quitté la Catalogne à la surprise générale pendant l’intersaison. Incapable de dégager les fonds nécessaires pour faire signer un nouveau contrat à "La Pulga", le club blaugrana a été forcé de le laisser partir.

Après des adieux déchirants et seulement quelques jours de négociations, le PSG a convaincu l’Argentin de 34 ans de signer en Ligue 1 au début du mois d’août. Cet été, le rêve est devenu réalité pour de nombreux supporters franciliens: Lionel Messi a signé au PSG! Passé le choc de sa signature et tout juste auréolé d’un sacre en Copa America, le désormais ex-blaugrana a pourtant connu un début de saison compliqué en France.

"On est très déçus de ce qu’il propose depuis qu’il est arrivé dans le championnat de France mais à aucun moment je n’aurais imaginé qu’il quitte le Barça, a encore estimé Sébastien Piocelle. Et puis surtout qu’il atterrisse au PSG et qu’il joue dans notre championnat."

La SuperLeague fait trembler le foot

Parmi les moments chocs de l’année 2021, en voilà un que beaucoup préféreraient oublier. En l’espace de quelques heures, le dimanche 18 avril, le football européen est passé tout près de l’implosion. Opposés à la réforme de la Ligue des champions, douze clubs frondeurs (le Real Madrid, le Barça, l’Atlético de Madrid, l’Inter, l’AC Milan, la Juventus, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea et Tottenham) ont annoncé leur scission avec l’UEFA et la création de la Super League. La plupart des meilleures équipes avaient ainsi prévu de s’affronter lors d’un championnat fermé, sans relégation et promotion, afin de jouer uniquement des chocs

Si le PSG et le Bayern Munich, notamment, ont refusé d’y participer la création de la Super League a engendré une crise majeure dans le football européen. De nombreux supporters des clubs concernés, et même certains joueurs ou entraîneurs, ont exprimé une très vive opposition envers cette compétition.

En seulement 24h, l’essentiel des frondeurs avaient finalement fait machine arrière afin d’apaiser leurs fans et la Super League était mort-née. Depuis, certains dirigeants de grands clubs comme Florentino Perez cherchent encore et toujours un moyen de la

CR7 de retour à Manchester

Dans une moindre mesure que Lionel Messi et son arrivée au PSG, Cristiano Ronaldo a également marqué le mercato estival. Dans les derniers jours de la fenêtre des transferts, l’attaquant portugais a acté la fin de son aventure avec la Juventus.

Annoncé avec insistance du côté de Manchester City, CR7 a finalement rejoint l’autre club mancunien et ainsi effectué son retour à United après douze ans d’absence. Adulé par les fans des Red Devils, le quintuple Ballon d’or a rapidement retrouvé son efficacité avec déjà 13 buts en 19 matchs. De quoi donner des frissons aux supporters de Manchester United.

Lille champion en L1

Habitué à dominer la Ligue 1, le PSG version QSI a pourtant connu plusieurs accrocs depuis 2011. Après Montpellier pour sa première saison puis Monaco en 2017, Paris a une nouvelle fois laissé le titre à un autre club français: Lille.

Dirigé de main de maître par Christophe Galtier et emmené notamment par plusieurs joueurs en très grande forme comme Mike Maignan, Burak Yilmaz ou encore Jonathan David et Benjamin André, le LOSC a signé une saison 2020-2021 fantastique. Sacré champion de France avec un point d’avance sur le PSG, le club nordiste a marqué les esprits et provoqué une incroyable liesse dans le Nord de la France.