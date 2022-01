Gabon: les joueurs ont interdit au ministre des Sports de rentrer dans leur vestiaire à cause de primes impayées

Le Gabon a réussi son entrée en lice dans la CAN 2022 en dominant lundi les Comores (1-0). Les joueurs de la sélection ont ensuite empêché le ministre des Sports gabonais Franck Nguema de pénétrer dans leur vestiaire en raison d’un imbroglio autour des primes pour le tournoi.

Les jours se suivent et les polémiques s'enchaînent pour la sélection gabonaise. Après les tests positifs au Covid-19 de Mario Lemina et Pierre-Emerick Aubameyang dans la foulée d’une soirée à Dubaï, les Panthères ont également fait parler d’elles en raison de primes non-versées. Malgré ces soucis extra-sportifs, l’équipe entraînée par le Français Patrice Neveu a remporté lundi son premier match de la CAN 2022 face aux Comores (1-0). De quoi donner lieu... à une nouvelle histoire.

Lorsque le ministre des Sports gabonais Franck Nguema a voulu aller féliciter les joueurs pour leur victoire, le membre du gouvernement s’est vu refuser l’accès au vestiaire, selon les informations du site Sport News Africa. En cause, la suite du feuilleton des primes de participation qui n’ont toujours pas été versées aux coéquipiers de Denis Bouanga et Bruno Ecuele Manga.

Les primes volées selon le ministre

Accompagné d’un autre membre du gouvernement gabonais, Franck Nguema a fait face à une vive opposition au sein de l’équipe nationale présente au Cameroun pour disputer la CAN 2022. Car jugé par certains comme responsable du non-versement des primes. Malgré la promesse d’un paiement, les joueurs attendent toujours et après avoir fait grève à Dubaï pendant leur stage de préparation, ils ont de nouveau exprimé leur mécontentement. Mais cette fois, le ministre des Sports n’a fait aucune promesse.

De retour à l’hôtel où loge la sélection gabonaise, Franck Nguema a prévenu les joueurs - toujours selon Sport News Africa - qu’ils ne pourraient pas être payés en raison du vol d’une grande partie des primes prévues pour la CAN. Après de nouveaux échanges tendus avec le groupe, pas convaincu par la version de l’officiel.

Les joueurs craignent un détournement des primes

Le média spécialisé sur le sport africain précise ensuite que deux hypothèses agitent les internationaux gabonais. Soit leur gouvernement n’est pas en mesure de payer les primes négociées, soit elles ont été détournées. Sans savoir s’ils seront un jour payés, les Gabonais vont désormais devoir préparer leurs deux prochains matchs du groupe C.

Face au Ghana puis contre le Maroc les 14 et 18 janvier, Pierre-Emerick Aubameyang et son équipe devront sortir de grandes performances pour l’emporter. Le Gabon n’avait clairement pas besoin d’une énième polémique en interne. Surtout si cela vire au feuilleton.