Serie A: Naples bat la Fiorentina et reprend la 4e place, grosse pression sur la Juve

En s’imposant sur la pelouse de la Fiorentina (2-0), Naples double la Juventus, plus que jamais en danger pour sa future place en Ligue des champions. Les Bianconeri sont cinquièmes à une journée de la fin du championnat.

La Vieille Dame est plus jamais en péril. Malgré sa victoire arrachée face à l’Inter ce samedi (3-2), elle retombe au cinquième rang, au-delà des places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions, après la victoire du Napoli. Qui peut remercier Insigne, dans tous les bons coups.

Deux montants et un but, Insigne décisif

L’attaquant italien avait alerté la Viola en frappant d’abord sur la barre transversale en première période (33e) avant de trouver le poteau plus tard dans la rencontre (64e). Entre temps, il avait converti en deux temps un penalty (56e), sur un accrochage de maillot litigieux dans la surface de réparation, accordé après de longues secondes de réflexion et de visionnage des images.

Lorenzo Insigne, encore lui, était à la passe sur la frappe de Zielinski détournée par le malheureux Venuti dans son propre filet (67e) pour le but du break. Naples enchaîne une huitième rencontre sans défaite et continue d’intensifier la pression autour de la Juventus. Ce dimanche soir, le Milan AC peut reprendre trois longueurs d’avance sur les coéquipiers de Cristiano Ronaldo et la troisième place aux Napolitains en cas de victoire face à Cagliari.

Deux finales à jouer pour la Juventus

Cinquièmes de Serie A, les Bianconeri ont un dernier match de championnat de prévu pour tenter d'arracher un ticket en Ligue des champions. Ce sera le week-end prochain à Bologne, pendant que l’Atalanta (déjà qualifiée pour la C1) et le Milan se défieront, ce qui pourrait profiter à la troupe de Pirlo. Avant cela, la Juventus a une autre finale à disputer, une vraie, face à la Dea en Coupe d’Italie. Pour sauver sa saison, ou dans une moindre mesure, pour avaler plus facilement la pillule d’une potentielle prochaine saison sans grande Coupe d’Europe.

Le classement pour le top 4:

3- Naples, 76 pts (+45)

4- AC Milan, 75 pts (+31)

5- Juventus, 75 pts (+36)

Reste à jouer:

37e journée: AC Milan-Cagliari (dimanche 16/05, 20h45)

38e journée: Atalanta-AC Milan, Bologne-Juventus, Naples-Hellas Vérone