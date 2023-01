Bordeaux-Rennes: après Bailly, Bokélé lui aussi exclu pour un geste très dangereux

Mené par Rennes lors du 32e de finale de la Coupe de France, Bordeaux doit terminer la rencontre à dix après l'expulsion du jeune Malcom Bokélé, coupable d'un pied haut sur Flavien Tait.

La journée de samedi a été le théâtre de gestes dangereux à l'occasion des 32es de finale de la Coupe de France. Après Eric Bailly, exclu pour un pied haut au niveau du torse d'Almike Moussa N'Diaye face à Hyères (2-0), Malcom Bokélé a également vu rouge avec Bordeaux lors de la réception de Rennes au Matmut Atlantique.

Alors que les Bretons mènent 2-1 à l'heure de jeu, le jeune défenseur des Girondins percute durement Flavien Tait au niveau du rond central. Tandis qu'il veut jouer le ballon, son pied droit atterrit en haut de la cuisse gauche du milieu rennais. L'arbitre Pierre Gaillouste n'hésite pas une seconde pour sortir le carton rouge direct.

La grosse faute de Malcom Bokélé sur Flavien Tait lors de Bordeaux-Rennes, le 7 janvier 2023. © Capture d'écran/Bein Sport

Ajustement tactique forcé pour Guion

Sonné sur le coup, Flavien Tait a finalement repris sa place, alors que David Guion a dû revoir ses plans. Le technicien bordelais a décidé de sortir Josh Maja pour faire entrer un défenseur, Clément Michelin.

Plus tôt dans l'après-midi, Eric Bailly s'était fait remarquer pour avoir essuyé ses crampons sur la poitrine d'Almike Moussa N'Diaye. Après son expulsion, son cas va rapidement être étudié par la commission de discipline fédérale. Selon nos informations, il risque entre quatre (faute grossière aggravée) et six matchs fermes, si le Varois a de l’ITT. Il est d'ores et déjà suspendu pour le déplacement à Troyes mercredi (21 heures).