Coupe de France: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le tirage au sort des quarts de finale

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France aura lieu ce jeudi soir, avant la dernière affiche des huitièmes entre Lorient et Lens (21h10).

Il n’en restera plus que huit. Le match entre Lorient et Lens clôturera les huitièmes de finale de la Coupe de France, ce jeudi (21h10). Les sept autres rencontres se sont déroulées mercredi avec notamment la qualification de Marseille face au PSG (2-1) dans un choc qui a tenu toutes ses promesses.

L’OM fera partie des cinq équipes de Ligue 1 encore en lice en quarts de finale avec Lyon, Nantes, Toulouse et le vainqueur de Lens-Lorient. Les trois autres équipes évoluent en Ligue 2: Grenoble, Annecy et Rodez, auteur de la seule surprise des huitièmes avec un succès sur le terrain d’Auxerre (2-3), pensionnaire de L1.

Les huit derniers rescapés connaîtront l’identité de leur prochain adversaire, ce jeudi. Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu dans l’émission Tout le Sport sur France 3 vers 20h45, avant le coup d’envoi de Lorient-Lens. Les quarts de finale sont programmés le mardi 28 février et mercredi 1er mars.

L’élimination du PSG, déjà sorti en huitième de finale de la Coupe de France la saison dernière, agite le bal des ambitions avec l’OM et Lyon en chefs de fil. Nantes, tenant du titre après sa victoire face à Nice, est aussi bien décidé à conserver son bien. Marseille, ancien recordman de titres dans l’épreuve (10, désormais derrière le PSG, 14) n’a plus remporté la compétition depuis 1989 et rêve de renouer avec son glorieux passé. Tout en se méfiant.

"Dimitri (Payet, ndlr) a fait un beau discours dans les vestiaires à la fin du match, il a dit de belles choses, à la fin il a parlé d'orgueil, et rappelé que nous avions seulement passé les huitièmes de finale, a expliqué l’entraîneur croate, a expliqué Igor Tudor, entraîneur de l’OM mercredi après la victoire face à Paris. Maintenant il faut gagner tous les matches."