Coupe de France: Bastia élimine Clermont, Rennes tombe aux tirs au but contre le dernier de Ligue 2

Premières surprises dans ces 16es de finale. Clermont a été éliminé de la Coupe de France sur la pelouse de Bastia (2-0), alors que Rennes s'est fait piégé par Nancy, qui s'offre un deuxième club de Ligue 1 consécutif.

Voilà les premières surprises des 16e de finale de la Coupe de France. Le Sporting Club de Bastia (L2) s'est imposé sur sa pelouse face à Clermont (2-0). Les vagues bleues se sont succédé devant les buts de Desmas et Benjamin Santelli est venu récompenser les Corses. Servi en profondeur, le buteur du SCB a signé un bel enchaînement pour marquer. La domination bastiaise s'est poursuivie au retour des vestiaires avec le deuxième but d'Anthony Robic, qui a assuré la qualification de son équipe pour les 8es de finale.

Dans le deuxième choc 100% Ligue 1 de la journée, Montpellier s'est sorti du piège strasbourgeois à la Mosson (1-0). Bien lancés par une frappe du pied gauche de Ristic, les Montpelliérains se sont fait peur et peuvent remercier Habib Diallo, qui a envoyé son pénalty dans les tribunes.

Valette, ce héros

En revanche, le Stade Rennais a été battu par Nancy avec une séance de tirs au but irrespirable (1-1, 4 TAB 3). Alors que Guirassy a vendangé de nombreuses occasions, avec notamment un pénalty manqué et un poteau, Jérémy Doku pensait avoir fait le plus dur mais Nancy est revenu grâce à Biron, tout juste entré en jeu. La décision s'est finalement faite aux tirs au but. Quelques semaines après la réussite face à Troyes, les Nancéiens peuvent remercier leur gardien Baptiste Valette, auteur de trois arrêts lors de la séance de tirs au but. Dernier de Ligue 2, Nancy retrouve le sourire en Coupe de France.

La dernière affiche de 16 heures, entre Bergerac (N2) et Créteil (N), s'est également jouée après le temps règlementaire. Malgré une grosse domination, les pensionnaires de National 2 ont été incapables de trouver l'ouverture dans le temps règlementaire (0-0). Finalement, c'est bien Bergerac qui sera au rendez-vous des 8es de finale après une séance de tirs au but maîtrisée (5 TAB 4).