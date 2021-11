Coupe de France: Beauvais dénonce des cris de singe à Waziers

L'équipe de Waziers recevait l'AS Beauvais Oise ce dimanche dans une affiche du 7e tour de la Coupe de France, une semaine après l'interruption définitive de la partie en raison d'une blessure grave d'un joueur beauvaisien. Rejouée ce dimanche, la rencontre a été interrompue cette fois plusieurs minutes après des cris de singe, selon le club de Beauvais.

L'AS Beauvais Oise s'est qualifié ce dimanche pour le 8e tour de Coupe de France, mais la rencontre a été marquée par des cris de singe, lancés par des supporters locaux de l'équipe de Waziers, selon le club beauvaisien. Le club du Nord, évoluant en R2, s'est finalement incliné (3-1), mais la partie a été interrompue plusieurs minutes en seconde période.

Ce match de 7e tour de Coupe de France s'inscrivait dans un contexte tendu. Dimanche dernier, la rencontre s'était arrêtée définitivement à la mi-temps en raison d'une grave blessure du milieu de terrain Eduardo Rodrigo. Le joueur de l'ASBO avait été gravement touché aux cervicales et héliporté par le SAMU vers l'hôpital de Lille. Un adversaire l'avait taclé durement dans le dos et avait été expulsé dans la foulée.

"Pas de confusion possible, à vomir", dénonce le club de Beauvais

Si l'ASBO menait 1-0 à la pause dimanche dernier, la FFF avait décidé de faire rejouer le match une semaine plus tard sur la pelouse du club de Régional 2. Les coéquipiers de Rodrigo avaient rédigé une lettre ouverte pour faire part de leur "colère" et leur "incompréhension" face aux décisions prises. Malgré tout, l'effectif avait annoncé sa volonté de respecter ce choix et d'aller honorer Eduardo Rodrigo sur le terrain. "Ce n'est pas une simple blessure, c'est un événement tragique qui restera dans nos têtes. Nous aurions aimé être écoutés avant de prendre une décision trop hâtive", regrettait malgré tout le vestiaire de l'ASBO.

Une semaine après les faits, la partie a été interrompue une première fois à l'heure de jeu pour des lasers répétés dans les yeux des joueurs de l'ASBO. "Après les pétards, le laser dans les yeux... des cris de singe descendent de la tribune de Waziers, a dénoncé cette fois ce dimanche le club de Beauvais sur ses réseaux sociaux. Pas de confusion possible. Honteux, affreux, scandaleux. A vomir. Il est où l'esprit de la Coupe de France là, FFF?".

L'arbitre a arrêté la partie à la 70e minute, avec des cris de singe entendus de la part des supporters locaux. Après cinq minutes d'arrêt, la partie a finalement pu reprendre alors que Beauvais menait 2-0. Au coup de sifflet final, l'équipe de National 2 dédiait sa qualification à Eduardo Rodrigo, qui se trouve encore en observation à l'hôpital.