Coupe de France : "Frappart ne mérite pas d'arbitrer la finale", tacle Rothen

Le 7 mai prochain, Stéphanie Frappart sera l’arbitre de la finale de la Coupe de France entre l’OGC Nice et le FC Nantes. Un choix que ne comprend pas Jérôme Rothen, qui pense qu’elle ne mérite pas d’arbitrer cette rencontre.

La nomination de Stéphanie Frappart n'a pas fini de faire parler. Désignée pour aribtrer la finale de la Coupe de France entre Nantes et Nice le 7 mai prochain, l'arbitre française essuie de nombreuses critiques ces dernières heures. Dans Rothen s'enflamme sur RMC, Jérôme Rothen estime qu'elle n'aurait pas dû arbitrer cette rencontre.

"Je ne vais pas entrer dans le débat homme/femme, ce n'est pas la question. Elle doit être jugée comme tout arbitre. Elle est aujourd'hui arbitre internationale, donc on la juge comme l'une des meilleures arbitres françaises et ça, il n'y a pas de problème. Sur la scène européenne, elle a réussi à faire quelques matchs cette année. Pas en Ligue des champions, mais en Europa Conference League et en Ligue Europa. On va la juger comme ça", souligne l'ancien joueur du PSG.

"Depuis décembre, c'est une bêtise tous les mois"

Si Pascal Garibian affirme que "sa désignation récompense à la fois son travail sérieux et ses performances", Jérôme Rothen ne partage pas cet avis. "Normalement, la finale de la Coupe de France est le dernier match de la saison, sauf cette année, poursuit-il. Le dernier match de la saison est une fête, ça représente les deux équipes qui ont mis le plus d'énergie et de qualité pour arriver à cette finale de Coupe de France. C'est aussi la fête de l'arbitrage. C'est assez représentatif de l'arbitre qui a été le plus régulier toute la saison. Stéphanie Frappart, depuis le mois de décembre, c'est une bêtise tous les mois. Moi, ça me dérange."

Après les polémiques lors d'Auxerre-Toulouse ou Brest-Nice, Rothen pense que l'arbitre de la dernière finale de la Coupe du monde féminine "ne mérite pas d'arbitrer la finale de la Coupe de France", et évoque "un problème de psychologie dans le choix de Stéphanie Frappart".