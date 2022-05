Nice-Nantes: les groupes pour la finale de la Coupe de France sont connus, un retour pour l'OGCN

Christophe Galtier et Antoine Kombouaré ont dévoilé les noms des joueurs retenus pour la finale de la Coupe de France entre Nice et Nantes, samedi (21h), au Stade de France. Il n'y aucune surprise.

La pression monte dans chaque camp. A deux jours de la finale de la Coupe de France, l’OGC Nice et le FC Nantes ont dévoilé leur groupe pour ce grand rendez-vous. Aucune surprise n’est à relever. Chez les Aiglons, Youcef Atal et Alexis Claude-Maurice, blessés, manquent à l’appel, alors que Morgan Schneiderlin effectue son retour. L’international français avait manqué les trois dernières journées de Ligue 1 en raison d’une gêne à un mollet. Reste à savoir s’il sera titulaire samedi au Stade de France (21h).

Marcin Bulka, lui, devrait démarrer dans les buts comme annoncé par RMC Sport. Le Polonais de 22 ans, prêté par le PSG et doublure de Walter Benitez en championnat, a donné satisfaction lors des tours précédents de Coupe de France et Christophe Galtier lui fait confiance pour cette finale. Côté nantais, le très performant Alban Lafont sera aligné à la place de Rémy Descamps, qui avait fait le job lors des tours précédents. Pour le reste, Antoine Kombouaré devrait opter pour un onze tout à fait classique.

Pas de surprise dans les groupes

Il a convoqué au total 22 éléments et est simplement privé de Charles Traoré. Opéré le mois dernier d’une rupture du ligament croisé du genou, ainsi que du ménisque interne et externe, le défenseur malien sait que sa saison est terminée. Sans lui, les Canaris tenteront de décrocher une quatrième Coupe de France après 1979, 1999 et 2000. Ils feront leur retour au Stade de France pour la première fois depuis leur défaite contre Sochaux en finale de Coupe de la Ligue en 2004. A noter les retours de suspension de Fabio, Andrei Girotto et Ludovic Blas.

Les Niçois, eux, ont gagné deux fois la Coupe de France dans les années 50 (1952 et 1954), quand l'OGCN était le club majeur du championnat avec Reims. Depuis, ils en ont perdu une en 1978 face à Nancy et remporté celle de 1997 contre Guingamp, qui reste le dernier trophée du club.