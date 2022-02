Coupe de France: les compos de Nice-OM avec Milik, Pau Lopez et Daniliuc

Un peu plus de cinq mois après l’interruption de leur match en Ligue 1, Nice et l'OM se retrouvent ce mercredi à l’Allianz Riviera en quart de finale de la Coupe de France (21h15). Les compos sont tombées.

C’était le 22 août dernier. Choc du début de saison en Ligue 1, le Nice-OM disputé à l’Allianz Riviera n’avait pas pu aller à son terme. Le match avait été définitivement stoppé à la 75e minute de jeu alors que Dimitri Payet, qui s’apprêtait à tirer un corner, était la cible des supporters ultras niçois. Touché au dos par une bouteille d’eau en plastique, le meneur de jeu réunionnais avait renvoyé le projectile vers le public. Des dizaines de supporters niçois avaient alors envahi la pelouse, provoquant une bagarre générale entre fans, joueurs des deux équipes et membres de l’encadrement des deux clubs. Rejouée à huis clos, à Troyes, la rencontre s’était conclue sur un nul logique (1-1).

Milik enchaîne

C’est cette fois pour une place en demi-finale de la Coupe de France que Niçois et Marseillais se retrouvent ce mercredi à l’Allianz Riviera (21h15). "Ce sera un match très difficile, dans une ambiance totalement hostile", a prévenu Jorge Sampaoli, regrettant l'interdiction de déplacement des supporters olympiens. Deuxième de Ligue 1, avec un point d’avance sur son adversaire du soir, Marseille reste sur un succès renversant contre Angers (5-2), alors que Nice a été battu par Clermont (1-0) le week-end dernier. Depuis l’élimination du PSG, ces deux clubs savent qu’ils ont une belle occasion de remporter un trophée en fin de saison avec cette Coupe de France.

Du côté des Aiglons, Walter Benitez, Jordan Amavi et Youcef Atal manquent notamment à l’appel, alors que l’OM est privé de Boubacar Kamara, Pape Gueye et Bamba Dieng. Sampaoli a décidé de maintenir sa confiance en Arkadiusz Milik, qui sera épaulé par Dimitri Payet et Cengiz Ünder. Pau Lopez a lui été encore préféré à Steve Mandanda. En face, Nice s’appuiera sur un duo d’attaque composé d’Amine Gouiri et Andy Delort.

La composition de Nice : Bulka - Daniliuc, Todibo, Dante, Bard - Schneiderlin, Thuram, Rosario - Kluivert, Delort, Gouiri

Remplaçants :

Boulhendi, Mendy, Smith, Lemina, Claude-Maurice, Brahimi, Stengs, Guessand

La composition de l'OM : Pau Lopez - Rongier, Saliba, Balerdi, Caleta-Car, Luan Peres - Ünder, Guendouzi, Gerson, Payet - Milik