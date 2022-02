Coupe de France: sur quelle chaîne et à quelle heure suivre le tirage au sort des demi-finales

Premier qualifié pour le dernier carré de la Coupe de France, Monaco attend de connaître les noms des trois équipes qui l’accompagneront. Outre un petit poucet, plusieurs belles formations comme Nantes ou l’OM pourraient affronter les Monégasques au prochain tour en fonction du tirage au sort des demi-finales effectué ce mercredi après le choc entre Marseille et Nice.

Facile vainqueur d'Amiens ce mardi soir à Louis II (2-0), Monaco a tranquillement décroché son billet pour les demi-finales de la Coupe de France. Débarassé de l'ogre parisien, éliminé par Nice au tour précédent, le club de la Principauté possède une belle occasion de voir gagner un trophée. Idem pour les autres équipes toujours en lice dans l'épreuve et qui vont tenter de se qualifier pour le dernier carré ce mercredi ou jeudi.

Histoire de déjà se projeter sur la suite de la compétition, le tirage au sort sera effectué dans l'après-match en Nice et l'OM depuis l'Allianz Riviera (21h15). Un rendez-vous à suivre en direct à la télévision sur les chaînes France 3 et Eurosport 2 après le duel entre les Aiglons et les Marseillais.

Pour ceux qui ne pourraient (ou ne voudraient) pas suivre cet événement à la télé, les affiches des demies seront également à retrouver dans le direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

Deschamps en invité d'honneur

Présent à Nice pour assister à la rencontre en compagnie de son fidèle adjoint Guy Stéphan, le sélectionneur national Didier Deschamps procèdera au tirage au sort des demi-finales. Lorsque le patron des Bleus tirera les deux affiches du dernier carré, trois équipes seront déjà connues.

Outre Monaco, qualifié contre Amiens, le nom du dernier petit poucet de la compétion sera connu après le duel entre Bergerac et Versailles prévu ce mercredi dès 18h30 à Périgueux. Idem pour le vainqueur du choc entre Nice et l'OM à l'Allianz Riviera. A l'issue du tirage au sort effectué par le sélectionneur Didier Deschamps, une seule incertitude demeurera. Qui de Nantes ou Bastia complètera la liste des qualifiés? Réponse jeudi soir avec le dernier quart de finale de la Coupe de France à la Beaujoire.

Les quarts de finale de Coupe de France

- Monaco-Amiens (2-0)

- Bergerac-Versailles, en direct dès 18h30 sur Eurosport 2

- Nice-OM, en direct dès 21h15 sur France 3 et Eurosport 2

- Tirage des demi-finales après le match Nice-OM sur France 3 et Eurosport 2

- Nantes-Bastia, jeudi 10 février dès 21h00 sur Eurosport 2