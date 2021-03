Coupe de France: sur quelle chaîne regarder OL-Sochaux

L'Olympique Lyonnais accueille Sochaux ce samedi (18h45), en 16e de finale de la Coupe de France. Une rencontre au cours de laquelle les Lyonnais, 3es de Ligue 1, seront évidemment favoris face aux Sochaliens, pensionnaires de Ligue 2.

Cette saison, Lyon lutte pour le titre de champion en Ligue 1 dans une course à quatre avec Lille, le PSG et Monaco. Mais l'OL a également fait de la Coupe de France un objectif, pour espérer remporter un premier trophée depuis 2012. Et pour se rapprocher de la finale, les Lyonnais devront battre Sochaux ce samedi. Un match diffusé en direct à 18h45 sur Eurosport 2. Et bien sûr à la radio sur RMC, seule station à couvrir tous les matchs de la Coupe de France ce week-end, ainsi que sur le site et l'app RMC Sport.

Après avoir écrasé Ajaccio (5-1) au tour précédent, les Lyonnais affrontent donc une nouvelle équipe de Ligue 2. Sochaux, 7e de deuxième division, croit tout de même en ses chances et à la magie de la Coupe de France. En 32e de finale, les joueurs d'Omar Daf ont éliminé Saint-Étienne (1-0) à domicile. Cette fois-ci, il faudra se déplacer à Lyon, où les Lionceaux ont gagné pour la dernière fois en mars 2013.

Cherki devrait débuter la rencontre

Les deux équipes ne se sont plus affrontées depuis 2014 et la relégation de Sochaux. Pour ce match, Rudi Garcia, qui a annoncé "vouloir aller au bout en Coupe de France", devrait faire tourner son effectif, avec la titularisation de plusieurs remplaçants habituels.

Rayan Cherki devrait notamment débuter le match, lui qui a marqué le premier but de sa saison face à Ajaccio le 9 mars dernier. La saison dernière, le jeune prodige lyonnais s'était révélé au grand public en Coupe de France en inscrivant notamment un doublé et en délivrant deux passes décisives face au FC Nantes, en 16e de finale de la compétition. Les Sochaliens prieront pour que le Lyonnais de 17 ans ne réalise pas la même prestation ce samedi.