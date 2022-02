Coupe de France: Versailles précise pourquoi il jouera sa demie à Nice

Le FC Versailles (N2) a donné quelques précisions sur l’inversion de la demi-finale de Coupe de France qu’il aurait dû jouer à domicile face à Nice (mardi 1er mars à 21h). Le match aura finalement lieu sur le terrain des Aiglons, à l’Allianz Riviera.

Faute de stade répondant aux normes de la Coupe de France, le FC Versailles (N2) savait la mission plus que périlleuse. Et très rapidement (certainement trop aux yeux de ses supporters), l’option de jouer sa demi-finale contre Nice (mardi 1er mars à 21h) à l’Allianz Riviera s’est imposée. Mais plusieurs solutions alternatives ont bien été explorées, notamment en Île-de-France. Si la priorité du club était d’obtenir la permission d’investir le Parc des Princes, antre du PSG, les travaux d’entretien de la pelouse n’ont pas permis la concrétisation de ce projet.

Versailles salue "la bienveillance" de l'OGC Nice

"Notre choix s’est alors porté sur le stade Charléty mais la Préfecture a émis un avis défavorable à l’organisation de la rencontre, explique le club dans un communiqué. Le Stade de France, hors dimension pour un club de notre catégorie, le stade Jean Bouin avec sa pelouse synthétique et le stade Duvauchelle, où un match en retard de National a lieu le même jour, ont été d’autres solutions rapidement écartées." Le club précise par ailleurs que les contraintes organisationnelles et sécuritaires étaient sensiblement les mêmes, quelle que soit l’option envisagée. Cet aspect du dossier n’a donc pas été déterminant.

Ne pouvant pas jouer chez lui, ou proche de chez lui, le club s’est résigné à jouer dans le sud de la France. Une fois de plus, Versailles devra réaliser l’exploit à l’extérieur pour espérer poursuivre son épopée. "Nous ne souhaitions pas jouer sur terrain neutre, assume le FC Versailles. Nous considérons que ce match doit être une fête populaire pour les deux clubs. Et même si le challenge sportif est très relevé d’affronter une telle formation de Ligue 1 sur sa pelouse [...] l’OGC Nice et son Président Jean-Pierre Rivère ont fait preuve de beaucoup de bienveillance à l’égard de notre club et nous les en remercions vivement."

En huitième de finale, le FC Versailles, petit poucet de la Coupe de France avait déjà dû se rendre à Toulouse (Ligue 2), ne pouvant accueillir la rencontre à domicile au stade Montbauron alors que les matches sont automatiquement joués chez le club le moins prestigieux lorsqu'au moins deux divisions séparent les deux adversaires.