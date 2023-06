France-Grèce: l’incroyable dernière action vendangée par les Bleus

Au bout du temps additionnel, les Bleus ont gâché un incroyable occasion en attaquant à quatre contre un. Mais une mésentente et un mauvais choix ont sabordé cette action du but qui semblait immanquable.

L’équipe de France aurait pu s’imposer bien plus largement face à la Grèce (1-0), lundi en qualifications pour l’Euro 2024. Et ce score étriqué n’est pas seulement dû aux décisions arbitrales très souvent incompréhensibles de l’Espagnol Antonio Mateu Lahoz (qui aurait pu siffler quatre penalties). Les Bleus ont aussi manqué de réalisme, notamment en toute fin de match avec une incroyable action vendangée.

Une mésentente entre Mbappé et Nkunku

On joue alors la 13e minute du temps additionnel quand Théo Hernandez récupère un ballon dans sa surface sur le côté gauche. Il trouve Mbappé qui le lance dans la profondeur. Le Milanais se retrouve alors face à Panagiotis Retsos, dernier défenseur grec, avec trois équipiers isolés dans l’axe: Kylian Mbappé, Christopher Nkunku et Ousmane Dembélé. L’arrière gauche joue bien le coup et trouve sans difficulté la passe axiale pour offrir un énorme boulevard vers le but au trio d’attaquants français.

Théo Hernandez passe le ballon vers l'axe où Kylian Mbappé, Christopher Nkunku et Ousmane Dembélé ont un boulevard vers le but (France-Grèce: 1-0, 19 juin 2023) © Capture TF1

Kylian Mbappé laisse passer le ballon, contraignant Christopher Nkunku à faire un pas de recul pour s'en saisir (France-Grèce: 1-0, 19 juin 2023) © Capture TF1

Trouvé par Christopher Nkunku, Ousmane Dembélé joue sa carte personnelle en tentant une feinte de frappe du droit, puis une frappe du gauche contrée par le défenseur grec Taxiarchis Fountas (France-Grèce: 1-0, 19 juin 2023) © Capture TF1

Problème: Mbappé laisse passer le ballon vers Nkunku, surpris et contraint de faire un pas en arrière, ralentissant terriblement l’action et permettant le retour de trois joueurs grecs. Malgré cela, les Français conservent le surnombre et obtiennent même le renfort d’Olivier Giroud dans la surface. Nkunku transmet le ballon à Ousmane Dembélé, excentré sur le côté droit, qui peut jouer un quatre contre deux.

Le joueur du Barça privilégie le dribble et feinte une frappe du droit qui élimine Retsos (revenu en catastrophe) mais pas tout à fait Taxiarchis Fountas, qui se jette pour contrer la frappe du gauche de l’ancien Rennais et mettre fin à une action qui semblait immanquable pour les hommes de Didier Deschamps. L’arbitre a finalement sifflé la fin du match une minute plus tard. Les Bleus ont assuré l’essentiel en s’imposant 1-0, poursuivant ainsi leur sans-faute dans les qualifs (12 points, quatre victoires en autant de matchs).