Galtier veut "retrouver un groupe conforme aux ambitions du PSG": un message aux absents?

Le PSG s'est laborieusement qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de France en s'imposant à Châteauroux (3-1), en étant privé de nombreux cadres. Après la rencontre, Christophe Galtier a dit espérer retrouver rapidement un groupe étoffé et concerné.

Les options de coaching étaient plus limitées que d'habitude pour Christophe Galtier ce vendredi, lors du 32e de finale de Coupe de France. Sans Lionel Messi (reprise), sans Kylian Mbappé (vacances), sans Neymar (reprise et suivi de sa cheville), sans Achraf Hakimi (vacances), sans Marco Verratti (suspendu)... la liste des absents était longue et le PSG a dû s'employer pour s'imposer à Châteauroux (3-1), pensionnaire de National.

"On va récupérer des joueurs pour la réception d'Angers, s'est réjoui le technicien parisien sur BeIN Sports. Il faut vite qu'on retrouve un groupe conforme au PSG et aux ambitions que l'on a. Je sais que c'est difficile post-Coupe du monde, il faut que tout le monde se remobilise et se recentre sur l'équipe et le jeu." Un message adressé aux absents?

"Il va falloir vite que tout le monde se recentre"

S'il a salué la prestation des jeunes alignés pour ce match (Gharbi, El Chadaille ou Zaïre-Emery), Christophe Galtier a tout de même semblé siffler la fin des vacances: "Je m'attendais à une situation assez complexe avec les états de forme des uns et des autres, avec l'absence dans le groupe de beaucoup de joueurs depuis six ou sept semaines. Certains sont revenus à certains moments mais ils mettent du temps à se remettre, au quotidien, dans le club. On a beaucoup de joueurs absents ce soir, on va voir qui on va pouvoir récupérer pour le match de mercredi contre Angers."

Une conséquence de la programmation de la Coupe du monde. Lionel Messi n'est, pas exemple, revenu que mercredi au club. "On s'aperçoit que les équipes qui ont eu beaucoup de joueurs à la Coupe du monde ont du mal à redémarrer. Il va falloir vite que tout le monde se recentre, se reconcentre sur le jeu, sur l'équipe et les objectifs que nous avons définis."