OM-Annecy: "Marseille n'est pas loin d'avoir insulté le foot", tacle Riolo après l'élimination

Annecy a surpris l'OM ce mercredi au Vélodrome lors des quarts de finale de Coupe de France (2-2, 7 tab à 6). Dans l'émission l'After Foot sur RMC, Daniel Riolo a fustigé la prestation de l'équipe entraînée par Igor Tudor et a pointé le manque d'implication des Marseillais.

L'OM y a cru. Revenu à cinq points du PSG avant le Classique, Marseille a cru pouvoir se mêler à la lutte pour le titre. Tombeur de Rennes et du rival parisien en Coupe de France, Marseille a cru pouvoir rapporter le trophée à la maison. Mais en l'espace de quelques jours, le groupe d'Igor Tudor a dit adieux à ses rêves de gloire. La correction dans le Classique (0-3) a fait mal puis l'élimination en coupe ce mercredi contre un club de Ligue 2, Annecy, a porté le coup de grâce aux ambitions phocéennes (2-2, 6 tab à 7). Daniel Riolo, surtout, a retenu le non-match des Marseillais face aux Savoyards.

"C'est pire que semaine pourrie, c'est cauchemar et tu perds quasiment tout, a assuré le membre de l'After Foot ce mercredi après l'élimination phocéenne. Ce n'est pas que le titre (en L1) est perdu mais le peu d'espoir qu'il y avait s'est complètement écroulé. Derrière c'était beaucoup plus crédbile de gagner la Coupe de France, un titre que l'OM attend depuis longtemps. Depuis 1989 leur dernière Coupe de France. Et là, ils font un match lamentable."

>> OM-Annecy (2-2, 6 tab à 7)

Une mauvaise approche mentale contre Annecy?

Après avoir tant apprécié les grosses performances collectives de l'OM cette saison, Daniel Riolo a cette fois regretté le manque d'envie de l'équipe entraînée par Igor Tudor. A ses yeux, Marseille a surtout pêché dans la manière d'aborder et de jouer ce quart de finale contre un adversaire plus faible sur le papier.

"Un match lamentable dans l'approche. La façon dont ils approchent ce match, on sent assez vite que cela peut être galère, que cela peut mal se passer, a renchéri le journaliste de RMC. L'approche mentale n'est pas bonne, il y a un petit peu de suffisance. Il n'y a pas ce qu'ils mettent d'habitude dans les matchs. On sent qu'il y a eu du jus perdu dimanche soir (face au PSG) et qu'il y a eu un coup mis dans la tronche."

"L'OM s'est mis dans la sauce tout seul"

Au-delà de l'implication des joueurs dans cette rencontre de Coupe de France face au dixième de Ligue 2, Daniel Riolo a aussi fustigé les choix d'Igor Tudor au moment de choisir son onze. Le technicien croate s'est retrouvé dans une sorte d'entre-deux avec quelques changements mais pas assez pour galvaniser le groupe.

"Il y a eu une rotation sans vraie rotation de Tudor. Est-ce que d'ailleurs il n'en fallait pas un petit peu plus de la rotation?, s'est encore interrogé l'éditorialiste de l'After. Des mecs ont l'air vraiment cramés."

Et Daniel Riolo d'enchaîner sans oublier de saluer le match des Haut-Savoyards: "Evidemment qu'il faut féliciter Annecy, évidemment que c'est génial quand les petits font des trucs comme cela. Mais c'est une équipe faible. Le gardien qui est un héros depuis trois tours, ce n'est pas... Ce sont eux qui l'ont transformé en match miracle et l'OM s'est mis dedans, l'OM s'est mis dans la sauce tout seul en abordant le match à l'envers."

Pas loin d'une insulte au football

Battu par le PSG et éliminé par Annecy, l'OM va rapidement devoir se reprendre afin de ne pas tout perdre en Ligue 1. Dimanche, les protégés d'Igor Tudor se déplaceront à Rennes lors de la 26e journée de championnat. Un duel face aux Bretons qui pourrait peser lourd dans la course à la Ligue des champions. Pour Marseille, cela risque de constituer un nouveau tournant de la saison après le Classique et la déroute en Coupe de France.

"Vraiment, l'OM est 100% coupable et je n'aime pas du tout ce qu'ils ont fait ce mercredi soir. Cela ne leur ressemble pas par rapport à ce qu'ils font depuis le début de l'année, a finalement estimé Daniel Riolo. En plus le public était là en nombre, ils battent les records et viennent à plus de 60.000. Si j'étais le public marseillais, je ne serais pas content. Ce que l'OM fait ce mercredi soir, ce n'est pas bon. Ils n'ont pas insulté le foot, mais pas loin."