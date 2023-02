OM-PSG: Galtier assure qu’il va faire "abstraction totale" de son passé marseillais

Christophe Galtier, né à Marseille et ancien joueur de l’OM, va disputer mercredi soir son premier match au Vélodrome depuis son arrivée au PSG. Mais le coach parisien l’assure: pas question de se laisser déborder par son passé.

Ce moment allait forcément finir par arriver. Plus de six mois après son arrivée sur le banc du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier va disputer son premier match au Vélodrome ce mercredi soir à l’occasion du 8e de finale de la Coupe de France (21h10). Un moment forcément spécial pour lui, le natif de Marseille et ancien joueur de l’OM (1982-1985 en jeunes, 1985-1987 puis 1995-1997 avec les pros).

Galtier: "Je sais ce que représentent ces matchs-là"

"Je vais faire abstraction totale du fait que je sois né et que j'ai joué à Marseille, a tranché le technicien parisien ce mardi en conférence de presse. Je suis l’entraîneur du Paris Saint-Germain, je sais ce que représentent ces matchs-là. On n’est pas dans un 8e de finale classique. J'ai fait en sorte de fermer toutes les arrivées sur mon portable ou sur un plan familial pour rester très focus sur le match et aller chercher cette qualification."

L’Olympique de Marseille est le deuxième club que Galtier a le plus affronté depuis le début de sa carrière d’entraîneur, le PSG étant celui qu’il a le plus souvent croisé. Que ce soit avec Saint-Etienne, Lille, Nice ou encore Paris, il a joué contre les Phocéens à 28 reprises, pour un bilan de 6 victoires, 10 nuls et 12 défaites. Le 16 octobre dernier, à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1, les Parisiens s’étaient imposés contre l’OM 1-0 au Parc des Princes grâce à un but de Neymar