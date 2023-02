PSG: Zaïre-Emery, Bitshiabu, Galtier encense les jeunes avant le choc face à l'OM

A la veille du Classique en huitième de finale de Coupe de France entre Paris et Marseille, le coach du PSG, Marseillais de naissance, s'est lâché sur les jeunes pousses du club.

"Oui, bien sûr, il peut démarrer le match contre l'OM!" C'est par ce message très clair concernant El Chadaille Bitshiabu, jeune défenseur de 17 ans, que Christophe Galtier a achevé sa conférence de presse d'avant-match du choc qui s'annonce bouillant face à l'OM, mercredi soir (21h10), en huitième de finale de la Coupe de France.

Et même si c'est un voeu pieux, ou un signe d'encouragement envers le titi, la possibilité de voir un jeune de 17 ans, formé au club, être aligné comme titulaire en défense centrale d'un match à élimination directe, qui plus est au Vélodrome, existe bien, ce qui n'était pas forcément le cas ces dernières semaines. Mais entre temps, un mercato décevant est passé par là, tout comme l'hécatombe qui a frappé l'armada parisienne. Dernier épisode en date, la sortie sur blessure de Renato Sanches au milieu de terrain face à Toulouse. Danilo Pereira, qui dépannait en défense après la blessure de Ramos, remonte au milieu, El Chadaille Bitshiabu rentre en défense centrale. Et là, c'est le drame: une faute qui lui coûte un carton jaune et un coup franc que Branco Van den Boomen se charge de transformer en but. "Il a été très malheureux, en a souri Christophe Galtier ce mardi. On pouvait penser que ce serait compliqué mais derrière ça il a fait un match de très haut niveau. Il a eu une maîtrise des événements et une grande maturité. En revoyant le match, on n'a pas l'impression que c'est un joueur de 17 ans."

Zaïre-Emery "très très proche du niveau des milieux de terrain que nous avons"

Même série de compliments pour un autre jeune qui a su saisir l'opportunité du mercato raté, Warren Zaïre-Emery. Malheureux face à Reims (une relance ambitieuse et ratée coûte l'égalisation), il a marqué son premier but en Ligue 1, devant le plus jeune buteur de l'histoire du PSG a 16 ans, 10 mois et 24 jours. "Il me semblait important après l'épisode de Reims qu'il retrouve vite ses sensations dans un match, a expliqué galtier qui l'a fait rentrer à la 70e minute face à Montpellier. C'est un joueur très à l'écoute, très observateur. Il a une personnalité qui l'amène à prendre des initiatives. A Montpellier, un autre joueur à cet âge-là aurait cherché à faire une passe, lui a tiré et marqué. Il est très très proche du niveau des milieux de terrain que nous avons."

Ces deux-là, après avoir découvert la Ligue 1, pourraient donc découvrir un Vélodrome bouillant dans un match à élimination directe.