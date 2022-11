MLS: sauvé par Bale, le Los Angeles FC décroche son premier sacre

Le Los Angeles FC, au bout du suspense dans une fin de match folle, a remporté pour la première fois de son histoire le championnat nord-américain de football (MLS), en battant l'Union de Philadelphie (3-3 après prolongation, 3-0 t.a.b), samedi. Gareth Bale a inscrit le but égalisateur à la... 128e minute de jeu.

Gareth Bale va devoir faire de la place dans son armoire à trophée. Quelques mois après son arrivée en MLS, l'attaquant du Los Angeles FC permet à son nouveau club d'être sacré champion pour la première fois de son histoire, à la faveur d'une victoire aux tirs au but en finale contre l'Union de Philadelphie (3-3, 3-0 t.a.b).

Si l'équipe de Pennsylvanie a fini par craquer mentalement dans la séance fatidique, ses trois premiers tireurs n'ayant pas mis le ballon au fond des filets, contrairement à l'ancien Stéphanois Denis Bouanga, Ryan Hollingshead et Ilie Sanchez, c'est parce que quelques instants plus tôt, Gareth Bale lui a fait remettre le champagne au frais.

Bale égalise dans les arrêts de jeu de la prolongation

Le Gallois, guère utilisé depuis son arrivée en Californie cet été, mais qui venait d'entrer en jeu à la place de l'autre star de l'équipe, le Mexicain Carlos Vela, a placé une tête égalisatrice après huit minutes dans les arrêts de jeu de la prolongation. De quoi sauver son équipe, qui venait quatre minutes plus tôt d'encaisser le but du 3-2 par Jack Elliott.

Le stoppeur de Philly s'offrait là, sans le savoir encore, un doublé pour rien, puisqu'il avait égalisé à 2-2 à la 85e minute, totalement oublié au second poteau par la défense adverse. À ce moment précis, c'est le LAFC qui semblait KO debout, car lui aussi pensait avoir fait le plus dur deux minutes plus tôt par son défenseur colombien Jesus Murillo, auteur d'une tête puissante à la réception d'un corner de Vela.

Une finale passionnante

Soudainement, cette finale qui opposait les deux meilleurs équipes de la saison régulière, dans chaque conférence Ouest et Est, devenait passionnante, après une heure assez moyenne qui a néanmoins vu le milieu de terrain américain Kellyn Acosta ouvrir le score pour Los Angeles, d'un coup franc légèrement dévié par le mur (28e).

Philadelphie a su répliquer une première fois par le milieu offensif hongrois Daniel Gazdag, qui a trompé le gardien d'un tir puissant (59e), après avoir vu atterrir dans ses pieds le ballon tiré par son coéquipier vénézuélien José Andres Martínez. Les partenaires de Bale succèdent ainsi au New York City FC, titré la saison passée.