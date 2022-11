Équipe de France: ces joueurs qui sont certains d’être dans la liste de Deschamps

Le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps dévoilera ce mercredi soir la liste des sélectionnés pour la Coupe du monde au Qatar. Si certaines incertitudes demeurent, notamment en raison des blessures, un noyau de joueurs assurés d’être au Qatar se détache.

Le dénouement approche. Ce mercredi soir, Didier Deschamps annoncera une liste de 23 à 26 joueurs convoqués pour disputer la Coupe du monde qui débute dans onze jours au Qatar (20 novembre-18 décembre). Une quinzaine d’éléments est assurée, sauf pépin de dernière minute, de faire partie du voyage, dont neuf champions du monde en 2018.

Dans le but, le capitaine Hugo Lloris sera évidemment de la partie et devrait être accompagné par Alphonse Areola, qui occupera sans doute un rôle de numéro trois malgré un faible temps de jeu avec West Ham. Le trio de 2018 pourrait être reconstitué si Mike Maignan n’est pas remis de sa blessure au mollet et laisse sa place à Steve Mandanda, très performant avec Rennes.

Varane, Koundé, Pavard, Rabiot et Tchouaméni en leaders

Malgré une cascade de blessures ces dernières semaines dans le secteur défensif, trois centraux se détachent avec Jules Koundé, William Saliba et Raphaël Varane. Ils devraient être suivis par Benjamin Pavard sur la droite, qui ne connaît pas encore le nom de sa doublure. À gauche, les frères Lucas et Théo Hernandez semblent un cran au-dessus même si le premier peut jouer dans l’axe et pousser Deschamps à appeler un autre latéral ou piston gauche. Presnel Kimpembe pourrait être le quatrième central, mais sa blessure au tendon d’Achille amène de l’incertitude.

Privés de N’Golo Kanté et Paul Pogba, les Bleus se présenteront au Qatar sans aucun milieu de terrain présent en Russie il y a quatre ans. Adrien Rabiot, qui retrouve son meilleur niveau avec la Juventus, Aurélien Tchouaméni, titulaire indiscutable en sélection en l’absence du duo de champions du monde et Youssouf Fofana, son ancien partenaire à l’ASM, seront appelés à coup sûr pour ce Mondial. Derrière, c’est beaucoup plus flou puisque Mattéo Guendouzi, Jordan Veretout, Eduardo Camavinga et Boubakar Kamara se disputent les dernières places.

Pas de surprise attendue chez les attaquants

Enfin, l’attaque française est sans doute le secteur de jeu avec le plus de certitudes. Ainsi, sauf grosse surprise, Karim Benzema, encore ménagé avec le Real Madrid, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Olivier Giroud seront de l’aventure. La question pour les attaquants est de savoir si un ou plusieurs seront ajoutés à cette liste, en fonction du nombre de joueurs appelés par Didier Deschamps.